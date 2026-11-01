Desde Millonarios revelan que Rodrigo Ureña podría volver a Universitario

Mayer Candelo, uno de los integrantes del comando técnico de Millonarios, habló sobre la posible vuelta del chileno a Universitario.

El regreso de Fabián Bustos ha sido un punto de inflexión para Universitario de Deportes, que pelea por el Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026 y, por ende, por el título nacional. A su vez, esto ha llevado a que viejos conocidos del conjunto ‘crema’ aparezcan como opción para volver, como el caso de José Carabalí. Ahora, se ha sumado el caso de Rodrigo Ureña.

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Los caminos de Rodrigo Ureña y Universitario se separaron a fines de 2025, pero durante este año hubo varias especulaciones sobre un posible regreso. Ahora, estos rumores han vuelto a aparecer por la presencia de Fabián Bustos, exentrenador del futbolista chileno en Millonarios de Colombia durante este 2026.

Los rumores están a la orden del día que en el propio club colombiano saben del interés de la ‘U’ por Ureña. Mayer Candelo, asistente técnico de Alberto Gamero, habló en La Interna por el canal Trivu TV, y se refirió al supuesto interés de Bustos en repatriar al chileno para el conjunto ‘crema’.

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“Se había hablado, no se que tan cierto sea, de que el ‘profe’ Bustos lo había vuelto a pedir. No sé, si es verdad o mentira. Vuelvo y te digo, es lo que se escuchó“, comentó Candelo, quien también es un histórico exfutbolista del ‘Embajador’.

“Y si en algún momento, le toca marcharse a Universitario. Pues va caer igual parado, acá super bien. Porqué ‘crema’ es el más grande del país, donde ya fue tricampeón, donde lo quieren, donde siempre lo han esperado con los brazos abiertos”, agregó.

Cabe recordar que el contrato de Ureña con Millonarios termina en diciembre de 2027, por lo cual, en caso de querer volver a Universitario, debería negociar con el club colombiano. En tal caso, sería el propio conjunto ‘crema’ quien debería ofertar por él o el chileno buscando la rescisión.

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Rodrigo Ureña recordó título con Universitario

Hace algunos días, en su cuenta de Instagram personal, Rodrigo Ureña sorprendió a todos los hinchas de Universitario con un recuerdo. Es que compartió un video del club sobre el último título nacional, el del tricampeonato.

Por este motivo, varios hinchas se ilusionaron con su regreso para la próxima temporada. Pese a las razones que tuvo para su salida, con algún entredicho con la directiva, no oculta su pasión por la camiseta ‘crema’.

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