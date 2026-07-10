Salah debe resolver su futuro tras su salida de Liverpool y su participación en el Mundial 2026. En la MLS, hay un club que lo pretende. También lo siguen desde Europa y Arabia Saudita.

Tras su participación con Egipto en el Mundial 2026, Mohamed Salah podría ser una de las grandes sorpresas en el mercado de fichajes de la Major League Soccer (MLS). Según reportes, Sporting Kansas City es la franquicia estadounidense favorita para quedarse con su ficha. Sin embargo, el atacante aún considera otras opciones.

Publicidad

Según reportaron los periodistas Tom Bogert y Paul Tenorio en The Athletic, Sporting KC está interesado en el fichaje de Salah. Este equipo ya ha hecho ruido en Estados Unidos con algunas negociaciones, pero quiere dar un golpe de mercado con el fichaje del talentoso atacante egipcio.

Salah se despidió de Liverpool hace algunas semanas (Getty Images).

Luego de confirmarse su salida del Liverpool tras nueve temporadas, Mohamed Salah es agente libre y evalúa su futuro profesional. Su prioridad, de acuerdo a las mencionadas fuentes, es continuar en Europa. Sin embargo, la opción de la MLS está sobre la mesa con el equipo de Sporting Kansas City como favorito. También la Saudi Pro League quiere contar con él.

Publicidad

En caso de que el egipcio decida unirse al fútbol de los Estados Unidos, podría convertirse en un nuevo rival para Lionel Messi. Cabe mencionar que ambos jugadores se vieron las caras en el partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El ex Liverpool, Roma y Chelsea tenía cerca la clasificación, pero los ‘Albicelestes’ vinieron de atrás para quedarse con el partido por 3-2 y la clasificación a cuartos.

¿Mohamed Salah a la MLS?

Según The Athletic, varios equipos de la MLS han pretendido contar con Salah a partir de este segundo semestre. Sporting Kansas City sería favorito ante los fuertes movimientos que ya viene realizando durante este mercado.

Además del extremo egipcio de 34 años, esta franquicia está negociando los arribos de otros dos delanteros como son Yann Gboho (Toulouse FC) y André Luiz (Olympiacos), que le demandarían entre 18 y 20 millones de dólares.

Publicidad

Este club también atraviesa una reestructuración. Llegó Raphaël Wicky como nuevo entrenador tras la salida del histórico Peter Vermes, quien también actuaba como director deportivo. También en la cúpula accionaria hubo cambios y ahora el nuevo dueño mayoritario es Peter Mallouk, quien es hijo de inmigrantes egipcios.

Las opciones de Mohamed Salah tras su salida de Liverpool

Mohamed Salah debe definir su futuro profesional tras terminar su participación con Egipto en el Mundial 2026. Al ser agente libre, puede negociar con cualquier club. Estas son las opciones con las que cuenta para su próximo destino:

Sporting Kansas City (MLS)

Saudi Pro League

Fútbol europeo

Publicidad

DATOS CLAVE