Antonín Kinský es el triste protagonista de la jornada por sus errores en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26 entre Atlético de Madrid y Tottenham. Es que cometió un fallo insólito que derivó en el 3-0 en contra y, así, el entrenador Igor Tudor decidió sacarlo de cambio. Inmediatamente, muchos aficionados del fútbol compararon su situación con lo ocurrido con Loris Karius en la final de la temporada 2017-18.

Un fallo insólito del arquero checo derivó en que su entrenador Igor Tudor lo saque del partido inmediatamente. El 3-0 de Julián Álvarez por su error al minuto 16 llevó a que, un minuto después, sea reemplazado por Guglielmo Vicario. Por supuesto, ha sido blanco de comentarios, burlas y hasta memes en redes sociales.

En este sentido, en Internet, hubo muchos recuerdos con un episodio donde un arquero también incidió en un partido clave de UEFA Champions League. Loris Karius, exguardameta del Liverpool, quedó marcado por sus errores en la final de la edición 2017-18 ante Real Madrid.

Así, hubo comparaciones y menciones al arquero alemán, hoy atajando en el Schalke 04 de la 2. Bundesliga. Las redes sociales suelen ser lapidarias con este tipo de errores y así pasó con Karius hace casi ocho años cuando fue responsable de que Real Madrid sume su título de Champions League número 13.

Los mensajes en redes sociales para Antonín Kinský recordando a Loris Karius

Loris Karius se volvió tendencia en X (Twitter) a raíz del error y la posterior sustitución de Antonín Kinský. Muchos utilizaron su caso para compararlo con lo sucedido con el checo de Tottenham, quien hacía su debut en un partido de la UEFA Champions League.

Algunos comentarios apuntaron a burlarse de Kinský, mientras que otros simplemente mencionaron a Karius como ejemplo de un “colapso mental” respecto a la situación de un error inexplicable en pleno partido.

