Sabah FK vs. Slavia Praga: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 2 de la Champions League

El martes 13 de octubre, Sabah FK se mide con el Slavia Praga en una segunda jornada donde ambos buscan levantar cabeza después de arrancar con el pie izquierdo.
Ninguno sumó puntos en la primera fecha y la tabla general de la fase liga empieza a exigir resultados. Para el equipo azerbaiyano, de local, es la chance de dar una sorpresa ante un rival con más tradición europea.
Horario del partido
- Perú: 11:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Sabah FK llega golpeado tras caer 0-4 como visitante frente al Manchester United, una diferencia que deja en claro la brecha de nivel que deberá achicar si quiere competir en esta fase. Con cero puntos en su casillero, el equipo necesita reaccionar rápido para no quedar descolgado del grupo.
El Slavia Praga tampoco pudo arrancar con triunfo: perdió 2-3 como local ante el Lens, en un partido que tuvo para los dos lados. Aun así, el equipo checo llega señalado como favorito para este cruce y buscará con el conjunto azerbaiyano reencauzar el camino que lo lleve a pelear por la clasificación.
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Lens vs. Sporting — martes 13 de octubre, 11:45 hs
- Viking vs. Bayern — martes 13 de octubre, 14:00 hs
- Villarreal vs. Napoli — martes 13 de octubre, 14:00 hs
- RB Leipzig vs. PSV — martes 13 de octubre, 14:00 hs
- Galatasaray vs. Barcelona — martes 13 de octubre, 14:00 hs
- Inter vs. Brujas — martes 13 de octubre, 14:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Manchester United — martes 13 de octubre, 14:00 hs
- Arsenal vs. Lille — martes 13 de octubre, 14:00 hs
- LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 11:45 hs
- Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 11:45 hs
- Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs
- Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs
- Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs
- Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs
- Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs
- Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs
- Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs
En síntesis
- Sabah FK y Slavia Praga se enfrentan este martes 13 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Sabah FK suma 0 puntos en el torneo.
- Slavia Praga suma 0 puntos en el torneo.