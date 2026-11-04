Viking vs. Sabah FK: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 4 de la Champions League

Viking recibe a Sabah FK este miércoles 4 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Lyse Arena. Con apenas un punto en tres fechas, Viking necesita reaccionar si quiere mantener alguna chance en esta Champions League. El margen de error ya casi no existe para ninguno de los dos.
No es un partido de privilegiados en la tabla, pero sí uno que puede definir si alguno de los dos sigue teniendo algo para pelear en la fase de liga.
La actualidad de ambos equipos
Viking llega golpeado anímicamente. Viene de caer 3-1 como visitante ante el Aston Villa y antes había rescatado un empate agónico 3-3 de local frente al Bayern, el único resultado positivo que pudo sacar hasta ahora. Con un solo punto en tres presentaciones, está 33° y necesita ganar como sea para no quedar afuera de carrera.
Sabah FK tampoco atraviesa un gran momento, aunque llega con algo más de confianza. Cayó 2-1 de local ante el Dortmund en su última presentación, pero antes había conseguido una victoria importante por 2-0 frente al Slavia Praga. Con 3 puntos y la posición 25, el equipo azerbaiyano todavía puede soñar con meterse en zona de clasificación si logra sumar de visitante.
Horario del partido
- Perú: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium, ESPN6
- Argentina: Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN6
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN6
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN6
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN6, inter
- México: FOX One
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Centroamérica: Disney+ Premium, ESPN 6
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 9
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 12:45 hs
- AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 12:45 hs
- Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
- Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
- RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
- PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
- Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
- Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Viking y Sabah FK se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN6.
- Viking suma 1 punto en el torneo.
- Sabah FK suma 3 puntos en el torneo.