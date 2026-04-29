Así quedó Sporting Cristal en el Grupo F de la Copa Libertadores tras el Cerro Porteño 1-1 Palmeiras

Se acabó la primera ronda de la fase de grupos de la Copa Libertadores. En el grupo F se encuentra Sporting Cristal, en donde comparte con grandes equipos a nivel de Sudamérica. Tras completarse la jornada, así quedaron posicionados.

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Palmeiras y Cerro Porteño se repartieron los puntos después de un juego duro. No fue nada fácil para el cuadro ‘Verdao’, mientras que los locales lo intentaron todo el encuentro para sacar el mejor resultado posible que lo mantenga en pelea en este certamen.

En el caso de Cristal logró un importante triunfo en casa ante el conjunto de Junior. Esta victoria es la segunda que tienen en esta competición y que lo pone como uno de los favoritos para acceder a una siguiente etapa.

Así se mueve la tabla de posiciones en el Grupo F

# Equipo PJ PG PE PP DG PTS 1 Sporting Cristal 3 2 0 1 2 6 2 Palmeiras 3 1 2 0 1 5 3 Cerro Porteño 3 1 1 1 0 4 4 Junior 3 0 1 2 -3 1

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¿Cuándo se jugará la fecha número 4 de la Copa Libertadores?

La fecha número 4 de la Copa Libertadores comenzará con el encuentro entre Sporting Cristal ante Palmeiras. Este duelo se disputará en el estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’ el día martes 5 de mayo desde las 17:00 horas de Perú.

Mientras tanto, el choque del conjunto de Junior será en Colombia ante Cerro Porteño. Este duelo se disputará el día jueves 7 de mayo desde las 21:00 horas de Perú en el Estadio Romelio Martínez en Barranquilla.

Datos Claves

Sporting Cristal lidera el Grupo F con 6 puntos tras vencer al Junior de Barranquilla.

lidera el Grupo F con tras vencer al Junior de Barranquilla. El equipo Palmeiras se ubica segundo con 5 unidades después de empatar ante Cerro Porteño.

se ubica segundo con después de empatar ante Cerro Porteño. El duelo entre Sporting Cristal y Palmeiras se jugará el 5 de mayo en el estadio Matute.