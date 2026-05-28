Boca quedó afuera en fase de grupos de Copa Libertadores. A raíz del nuevo fracaso, varios recordaron el hito de Alianza Lima en La Bombonera.

Alianza Lima volvió a ser tema de conversación fuerte en las redes sociales, aunque por un buen recuerdo. Es que Boca Juniors volvió a fracasar en Copa Libertadores. Quedó eliminado de la fase de grupos al perder en La Bombonera ante Universidad Católica de Chile. A raíz de esto, varios recordaron la eliminación del ‘Xeneize’ a manos de los Blanquiazules en 2025.

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Boca tenía que ganar para clasificar a octavos de final de Copa Libertadores. Sin embargo, perdió ante Universidad Católica por 1-0 en La Bombonera y se quedó afuera del certamen continental. Al terminar en el tercer lugar, se metió en la Copa Sudamericana 2026.

Es un nuevo fracaso continental para el conjunto argentino, que cumplirá 20 años sin ganar la Copa Libertadores. Ahora, deberá jugar Copa Sudamericana, al igual que su clásico rival, River. Su rival en la instancia de Playoffs será O’Higgins, otro equipo chileno.

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Alianza Lima, en la lista de fracasos de Boca en la Copa Libertadores

A raíz de este nuevo descalabro de Boca, en redes sociales, se mencionó constantemente a Alianza Lima. Es que en la lista de grandes derrotas de este club, aparece el hito realizado por el equipo de Néstor Gorosito en 2025.

Es que en la fase 2 de la Copa Libertadores 2025, el conjunto blanquiazul ganó por penales en la cancha de Boca, tras la atajada de Guillermo Viscarra a Alan Velasco para la victoria 5-4. Esto fue recordado por varios analistas e hinchas enojados que enumeraron todos los fracasos de este equipo en el último tiempo.

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Entre las derrotas catastróficas del cuadro azul y oro destacan no sólo lo de Alianza Lima, sino también algunas eliminaciones en el torneo local como ante Racing y Huracán y ahora se suma este golpe ante la Católica.

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Además de la mención a los fracasos, hubo muchas críticas (y hasta insultos) al presidente del club, Juan Román Riquelme. Desde su arribo a este cargo (en diciembre de 2023 asumió como mandatario, aunque antes era vicepresidente), Boca no ganó títulos.

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Alianza Lima viene de ser ganador del Torneo Apertura 2026

A pesar de no participar internacionalmente, ya que quedó eliminado en la primera fase de la Copa Libertadores 2026 (a manos de 2 de Mayo), Alianza Lima se concentró en el campeonato local y logró el título del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1.

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