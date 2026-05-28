Con qué resultados Sporting Cristal pasa a la Copa Sudamericana 2026

Sporting Cristal define en la última fecha ante Cerro Porteño su futuro internacional. Conoce el panorama y cómo iría a Sudamericana.

Sporting Cristal enfrenta a Cerro Porteño en Paraguay en la última fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Es un partido definitorio para el equipo que conduce Zé Ricardo donde puede clasificar a octavos de final, pasar a Copa Sudamericana o quedarse afuera de todo.

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El conjunto ‘celeste’ llega a esta fecha en el tercer lugar con 6 puntos. El club azulgrana es líder con 10 unidades y ya está clasificado a octavos de final. En tanto, el ‘Verdao’, en segunda posición con 8 unidades y el ‘Tiburón’, en la última ubicación con 4, sólo puede aspirar a la Copa Sudamericana.

¿Qué necesita Sporting Cristal para pasar a Copa Sudamericana 2026?

Todo depende de lo que ocurra en el partido entre Palmeiras y Junior. Un triunfo del ‘Verdao’ directamente manda a Sporting Cristal a Copa Sudamericana, ya que se irá a 11 puntos y será inalcanzable para el conjunto peruano, mientras que los colombianos se quedarán en el último lugar (4 unidades).

Palmeiras y Junior se enfrentan en Brasil (Getty Images).

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Si Palmeiras y Junior empatan, también Cristal va a Copa Sudamericana, ya que a pesar de que podría igualar al equipo brasileño con 9 puntos (si llega a ganarle a Cerro Porteño), tiene desventaja en el desempate olímpico (primer criterio de desempate; perdió los dos partidos que jugó ante el ‘Verdao’). Junior, a su vez, no lo alcanza porque queda en 5 unidades y los ‘Celestes’ se aseguran el tercer lugar con 6 (si pierde ante el club paraguayo).

Si Junior gana, Sporting Cristal sólo podrá jugar Copa Sudamericana con el empate. Es que si gana, se meterá en octavos de final de Libertadores, mientras que con la derrota, el equipo colombiano toma su lugar en el segundo certamen de Sudamérica.

Tabla de posiciones EN VIVO del Grupo F de la Copa Libertadores 2026

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