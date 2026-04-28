Sporting Cristal logró un valioso triunfo por 2-0 ante Junior de Barranquilla por la fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores, resultado que lo deja como líder momentáneo de su serie.

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El equipo celeste cumplió en el marcador y dio un paso importante en su objetivo de clasificar a octavos de final, mostrando solidez en varios pasajes del partido ante Junior y aprovechando sus oportunidades frente al arco rival.

Sin embargo, no todo fue celebración. Una vez terminado el encuentro, las redes sociales se llenaron de críticas, especialmente dirigidas hacia el delantero Felipe Vizeu.

Los hinchas no le perdonaron sus fallas durante el partido y cuestionaron su rendimiento con comentarios bastante duros: “Con un 9 decente seríamos un mejor equipo. Salvo Vizeu, que es una porquería, los demás entraron muy bien. Ávila una cagada como siempre e Ibérico no jugó bien”.

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Hinchas de Sporting Cristal se quejaron de Felipe Vizeu por su partido ante Junior. (Foto: X)

Felipe Vizeu fue el más cuestionado en Sporting Cristal vs. Junior por la Copa Libertadores

Otros mensajes fueron en la misma línea: “Vizeu por qué es tan burro. No sabe siquiera pivotear. No salta, no gana de cabeza y con razón Ávila es titular”, reflejando el malestar de la hinchada con su desempeño.

Incluso algunos fueron más tajantes: “Vizeu no puede jugar más en Cristal. Esto ya es demasiado. No sabe definir. Ni gratis”, dejando en claro que, pese al triunfo de Sporting Cristal, el brasileño quedó en el centro de las críticas y bajo la lupa de los aficionados.

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Felipe Vizeu lamentándose una gran ocasión de gol que falló en el Sporting Cristal vs. Junior por la Copa Libertadores. (Foto: Conmebol Libertadores)

Fixture de Sporting Cristal en la Copa Libertadores

Fecha 4: Sporting Cristal vs. Palmeiras | 5 de mayo | 5:00 PM

vs. Palmeiras | 5 de mayo | 5:00 PM Fecha 5: Junior vs. Sporting Cristal | 20 de mayo | 9:00 PM

| 20 de mayo | 9:00 PM Fecha 6: Cerro Porteño vs. Sporting Cristal | 28 de mayo | 5:00 PM

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El hincha de Sporting Cristal explotó contra Felipe Vizeu

“Con un 9 decente seríamos un mejor equipo. Salvo Vizeu, que es una porquería, los demás entraron muy bien. Ávila una cagada como siempre e Ibérico no jugó bien”.

“Vizeu por qué es tan burro. No sabe siquiera pivotear. No salta, no gana de cabeza y con razón Ávila es titular”.

“Vizeu no puede jugar más en Cristal. Esto ya es demasiado. No sabe definir. Ni gratis”.

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“No hay 9. Vizeu, una lágrima. No se puede sufrir así para ganar un partido contra un rival con 10 jugadores desde el minuto 22. ¡¡Por favorrr!!”

“Felipe Vizeu no es delantero para Sporting Cristal, ¿Cómo se va a fallar solito un gol así? Tremenda estafa, nuevamente Innova y Raffo inflando fichajes”.

Los goles que Felipe Vizeu se falló en el Sporting Cristal vs. Junior por la Copa Libertadores

¡ERA EL GOL DE LA SENTENCIA! Felipe Vizeu no pudo aprovechar un gran centro de Santiago González y Cristal sigue ganando por 1-0 al Junior.



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¡NO LO PUEDE CREER! Felipe Vizeu nuevamente tuvo el segundo para Cristal ante Junior, pero no definió bien.



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Datos claves

Felipe Vizeu recibió duras críticas de la hinchada tras el triunfo de Sporting Cristal ante Junior.

Los aficionados cuestionaron el rendimiento técnico y la falta de definición del delantero brasileño en redes.

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