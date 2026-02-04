¿Cuándo vuelven a jugar Alianza Lima y 2 de Mayo por la primera fase de la Copa Libertadores 2026?

La Copa Libertadores 2026 no para y ahora se debe jugar el segundo encuentro entre 2 de Mayo ante Alianza Lima. Duelo que dejará a solo uno de los equipos con vida en este certamen. Mientras que el otro tendrá que hacer las maletas y olvidarse de toda competencia internacional para este año. Con lo cual, es un choque de vital importancia para ambas escuadras.

En este caso, el choque de vuelta se jugará prácticamente de inmediato. No hay mucho tiempo para poder esperar, el calendario que tendrá el cuadro ‘Blanquiazul’ es muy apretado ya que el siguiente miércoles 11 de febrero tendrá que nuevamente vestirse de corto para definir la serie. Este encuentro terminará por decir cual de los dos clubes seguirá avanzando en este campeonato.

Este duelo programado para el 11 de febrero se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva más conocido como ‘Matute’. Se espera un lleno total en el coloso de La Victoria, en donde desde las 19:30 horas de Perú se estará definiendo quién accede a la siguiente ronda.

El ganador enfrenta a Sporting Cristal (Foto: Conmebol Libertadores).

El que termine pasando de fase tendrá como rival a Sporting Cristal, por lo tanto, se seguirá jugando en Perú la llave que venga. Como el cuadro ‘celeste’ quedó como Perú 3, tendrán la suerte de terminar de definir este juego en casa, lo cual es una pequeña ventaja. Aunque, si tiene que medirse contra Alianza, quizás no saque tanta superioridad como si fuera un cuadro extranjero.

Datos Claves