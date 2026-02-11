¿Qué pasa si Alianza Lima gana, empata o pierde ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026?

Hoy es noche de Copa Libertadores y Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo por el partido de vuelta de la Fase 1. Si bien la ventaja por el momento es del equipo paraguayo gracias al triunfo por 1-0 que consiguieron la semana pasada en condición de local, ahora los íntimos esperan darle vuelta al marcador para sellar su clasificación. Es así que acá te contaremos los escenarios que podrían darse.

Fuente: 2 de Mayo.

Teniendo en cuenta que en la previa cualquiera pensaría que Alianza Lima tiene todas las de ganar ya que colectiva e individualmente representan ser superiores al plantel de 2 de Mayo, el partido que se disputó el pasado 4 de febrero en el Estadio Río Parapití ubicado en Pedro Juan Caballero fue una clarísima evidencia de que al sonar el pitazo inicial es cuando realmente se ve el nivel.

Es de esta manera que 2 de Mayo vendrá a hacer su negocio al Estadio Alejandro Villanueva sabiendo que el resultado global les favorece, mientras que Alianza Lima intentará imponerse con sus mejores armas. Dicho esto, hay cuestiones que analizar respecto a los resultados que podrían darse durante los 90 minutos de juego que se disputarán esta noche en el barrio de La Victoria.

¿Qué pasa si Alianza Lima gana ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026?

Si Alianza Lima derrota a 2 de Mayo, automáticamente clasificará a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Eso sí, hay algunos escenarios pendientes que habría que tener en cuenta. Primero, el triunfo en los 90 minutos de juego como tal y la victoria por medio de la vía de los penales. De darse estos resultados, los dirigidos por Pablo Guede inscribirán su nombre en la siguiente instancia.

¿Qué pasa si Alianza Lima empata ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026?

Si Alianza Lima empata ante 2 de Mayo, la tanda por penales será la manera en cómo se definirá la clasificación a Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Es importante recordar que en esta instancia no hay tiempo suplementario, así que los equipos lo tienen muy en cuenta y es muy probable que durante los últimos días hayan practicado tiros desde los doce pasos para no ser sorprendidos.

¿Qué pasa si Alianza Lima pierde ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026?

Si Alianza Lima pierde ante 2 de Mayo, no hay nada más que hacer y los blanquiazules se despedirán de la Copa Libertadores 2026. Si bien sería una forma prematura de decirle adiós al máximo torneo continental, estamos conscientes de que es una situación totalmente posible y real, sobre todo cuando el equipo paraguayo es quien tiene la ventaja en el marcador global.

¿A qué hora y dónde ver Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026?

En el marco del partido de vuelta por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo el día de hoy miércoles 11 de febrero a las 19:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva. La transmisión oficial estará a cargo de las señales de ‘ESPN‘ y ‘Disney+‘. Además, no olvides que gracias al minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘ podrás seguir todas las incidencias.

DATOS CLAVES

Alianza Lima debe ganar por dos o más goles para clasificar directamente a Fase 2 .

debe ganar por para clasificar directamente a . Si el club íntimo gana por un gol de diferencia, habrá definición por penales .

de diferencia, habrá . Un empate o derrota de local significará la eliminación del cuadro blanquiazul de la Copa Libertadores 2026.

