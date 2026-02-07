Es tendencia:
2 de Mayo hizo oficial su nuevo fichaje a puertas de jugar con Alianza Lima en Matute por Copa Libertadores

2 de Mayo luego de vencer a Alianza Lima en Paraguay, ha hecho un nuevo fichaje para tener un equipo competitivo esta temporada.

Por Bruno Castro

Alianza Lima vs. 2 de Mayo.
© 2 de MayoAlianza Lima vs. 2 de Mayo.

2 de Mayo consiguió sorprender en el juego de ida al cuadro de Alianza Lima, conjunto que llegaba como favorito. Pero los paraguayos supieron hacer un partido bastante correcto, mantuvieron el arco en cero, el cual les permitió obtener la victoria sobre la hora. Ahora, el cuadro ‘charrúa’ está buscando ser más fuerte aun y por ello han hecho oficial un nuevo fichaje para la temporada 2026.

Se trata del futbolista Álvaro Montiel, que fue presentado como nuevo fichaje del cuadro de la ciudad de Pedro Juan. Este es un mediocampista de tan solo 21 años de edad. Siendo un refuerzo que se espera que pueda darle mucha dinámica en el mediocampo a este conjunto. Aparte de ser un joven con gran talento y que puede tener muchas oportunidades de jugar en este cuadro.

Imagen
Nuevo refuerzo de 2 de Mayo (Foto: 2 de Mayo).

Álvaro Montiel, pedrojuanino de 21 años, es nuevo jugador del Gallo Norteño. Juventud, talento y entrega para fortalecer al equipo en esta nueva etapa. Bienvenido, Álvaro. ¡Te deseamos el mayor de los éxitos con estos colores!”, fue el mensaje que colocó el club en sus redes sociales.

Lo que si hay que mencionar es la disponibilidad de este jugador para el choque de vuelta con Alianza Lima. Ya que no podrá estar en cancha, ni en el banco de suplentes. Esto debido a que llegó fuera del tiempo de inscripción de los jugadores, así que deberá esperar que al menos el conjunto de 2 de Mayo pase a la fase 2 para poder tener opción de jugar.

¿Cuándo jugará Alianza Lima vs. 2 de Mayo?

Alianza Lima ahora será local frente a 2 de Mayo en el choque de vuelta por la fase 1 de la Copa Libertadores. Este partido se definirá el próximo miércoles 11 de febrero desde las 19:30 horas de Perú, el choque se realizará en el Estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’. La transmisión del juego estará a cargo de ESPN y Disney+. Pero también podrás seguir el minuto a minuto en Bolavip Perú.

Hay que recordar que en el juego de ida Diego Acosta anotó el único gol del partido. Triunfo por 1-0 para 2 de Mayo a los 84 minutos, haciendo que Alianza Lima se quede en shock tras tener un buen primer tiempo. Pero debido a los errores de definición, entonces el partido terminó siendo una dura derrota que tendrán que buscar remontar.

Resumen del Alianza Lima vs. 2 de Mayo:

Ahora los ‘Blanquiazul’ tienen que ganar al menos por 2-0 para poder conseguir acceder a la siguiente fase. Una victoria por solo 1 gol hará que se tenga que definir en penales, mientras que un empate o derrota eliminará a los victorianos.

Datos Claves

  • Álvaro Montiel, mediocampista de 21 años, es el nuevo refuerzo del club 2 de Mayo.
  • El partido de vuelta contra Alianza Lima será el miércoles 11 de febrero en Matute.
  • Diego Acosta anotó el gol del 1-0 definitivo en el partido de ida.
