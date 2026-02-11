¿Por qué no juega Guillermo Viscarra hoy en Alianza Lima ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026?

La ausencia de Guillermo Viscarra en el once titular de Alianza Lima para el duelo ante 2 de Mayo ha generado gran incertidumbre entre los aficionados íntimos. El portero boliviano quedó fuera de la convocatoria oficial tras confirmarse una lesión muscular de consideración sufrida durante el último encuentro internacional.

Guillermo Viscarra baja en Alianza Lima

El técnico argentino Pablo Guede lamentó la baja de su guardameta estelar, quien padece un desgarro de segundo grado en el recto femoral derecho. Esta lesión le impide realizar movimientos explosivos, obligando al cuerpo técnico a buscar soluciones de urgencia para el arco en esta Copa Libertadores 2026.

A pesar de que Viscarra mostró deseos de infiltrarse para estar presente, Pablo Guede priorizó la salud del jugador para evitar una rotura mayor. El estratega es consciente de que forzar al portero en un partido de tanta intensidad podría dejarlo fuera de las canchas por el resto del semestre.

Según el reporte médico oficial, el tiempo de recuperación estimado para el “Billy” oscila entre las tres y seis semanas. Esta noticia llega en un momento delicado, ya que Alianza Lima se juega gran parte de sus aspiraciones continentales frente al aguerrido conjunto paraguayo.

Guillermo Viscarra lesionado en Alianza Lima. (Foto: X).

¿Quién reemplazará a Guillermo Viscarra?

Ante este panorama, el portero Alejandro Duarte ha sido el elegido por Guede para asumir la responsabilidad bajo los tres palos en el Estadio Alejandro Villanueva. Duarte cuenta con la confianza absoluta del cuerpo técnico para mantener la solidez defensiva que el equipo necesita en Matute.

La baja de Viscarra altera el esquema de salida limpia que suele proponer Pablo Guede, quien confía mucho en el juego de pies del boliviano. Ahora, el sistema defensivo deberá ajustarse para proteger más al guardameta suplente y minimizar las aproximaciones del equipo visitante.

Alianza Lima espera por Guillermo Viscarra

El vestuario blanquiazul ha cerrado filas en torno a su nuevo portero titular, mientras Viscarra inicia su proceso de fisioterapia en las instalaciones de Lurín. Los referentes del plantel han enviado mensajes de apoyo al boliviano, destacando que su liderazgo seguirá presente desde fuera del terreno de juego.

Se espera que Alianza Lima pueda recuperar a su figura para las fechas decisivas del torneo local, pero por ahora, la prioridad es sumar de a tres sin su guardián titular. La hinchada espera que el planteamiento de Guede sea lo suficientemente sólido para superar esta dura adversidad médica.

Alejandro Duarte tapará por Guillermo Viscarra: (Foto: X).

