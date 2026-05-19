El primer partido de Héctor Cúper como entrenador de Universitario será ante Nacional. Mira qué oncena titular probará, en Copa Libertadores.

El debut de Héctor Cúper en el banquillo crema genera una enorme expectativa entre todos los hinchas merengues. El estratega argentino asumirá el liderato del equipo en un escenario sumamente complicado por la Copa Libertadores 2026.

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Este compromiso ante Nacional de Uruguay en el Estadio Gran Parque Central es de vital importancia para las aspiraciones de ambos conjuntos. La batalla táctica en Montevideo definirá gran parte del futuro de estas instituciones en la competición continental.

Así formaría Universitario de Deportes

Según informó el Diario Líbero, Universitario presentará una propuesta compacta y equilibrada para contrarrestar la intensidad del cuadro local. La oncena titular que probará el técnico argentino estará conformada por Miguel Vargas en el arco, resguardado por una línea defensiva con Caín Fara, Anderson Santamaría y Matías Di Benedetto.

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En el mediocampo, la escuadra estudiantil alineará a Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Jairo Concha y José Carabalí. Finalmente, la responsabilidad en la ofensiva recaerá en la dupla compuesta por Lisandro Alzugaray y Alex Valera para buscar el arco contrario.

El once que alista Nacional en Montevideo

Por su parte, el conjunto uruguayo buscará imponer condiciones en casa con una oncena sumamente ofensiva. El equipo local saltará al terreno de juego con Luis Mejía, Agustín Rogel, Sebastián Coates, Camilo Cándido, Emiliano Ancheta, Luciano Boggio, Alexander Dos Santos, Nicolás Lodeiro, Baltasar Barcía, Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro.

Este esquema del club charrúa exigirá la máxima concentración de la defensa crema. La intención del equipo local es asfixiar la salida de Universitario desde los primeros minutos del cotejo en su estadio.

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Un partido clave por los puntos en el Grupo B

Este encuentro representa un duelo directo por el destino del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Ambos equipos llegan a esta jornada de la fase de grupos empatados con 4 puntos en la tabla de posiciones y con la urgente necesidad de sumar.

La única diferencia en la previa radica en el balance de goles, donde el conjunto crema tiene una diferencia de -1 y la escuadra uruguaya acumula un saldo de -3. Se espera un compromiso de alta tensión donde el orden defensivo de Cúper será puesto a prueba desde el pitazo inicial.

Universitario de Deportes ya está en Uruguay para jugar con Nacional. (Foto: X).

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