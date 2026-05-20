Qué pasa si Universitario gana, empata o pierde ante Nacional hoy por la Copa Libertadores 2026

Universitario se juega la posibilidad de seguir con chances de clasificación a octavos de final de Copa Libertadores. Debe jugar en Montevideo ante Nacional. Aquí, el panorama de acuerdo a los distintos resultados.

Universitario de Deportes visita el Estadio Gran Parque de Montevideo, Uruguay para enfrentar a Nacional por la fecha 5 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. El conjunto peruano no tiene margen de error si es que quiere seguir con chances de clasificar a octavos de final. El equipo uruguayo también está al borde de la eliminación.

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Duelo entre rivales directos por un lugar en los octavos de Libertadores. Universitario llega a este partido con sólo 4 puntos, mismo puntaje que Nacional. Los dos están tercero y cuarto en el Grupo B, mientras que Tolima y Coquimbo Unido están arriba.

¿Qué pasa si Universitario le gana a Nacional?

Si Universitario le gana a Nacional, tendrá un buen panorama para la última fecha. Llegará a los 7 puntos e igualará la línea de Deportes Tolima en la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Así, tendrá un mano a mano con el equipo colombiano en la última fecha por la clasificación a los octavos de final, ya que el ‘Tricolor’ uruguayo se quedaría sin chances.

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¿Qué pasa si Universitario empata ante Nacional?

Si Universitario empata ante Nacional, no es un mal resultado. Pasaría a tener 5 puntos, al igual que el equipo uruguayo. Por lo tanto, para la última fecha, estaría obligado a ganarle a Deportes Tolima en el Monumental de Ate para pasar a octavos de final. No importaría el duelo entre Nacional y Coquimbo, ya que por sistema olímpico, la ‘U’ se ve favorecido ante el ‘Tricolor’.

¿Qué pasa si Universitario pierde contra Nacional?

Si Universitario pierde contra Nacional, podría quedar eliminado. Todo dependerá de la diferencia de goles. Si lo hace por sólo un gol de diferencia, tendría aún una chance de meterse en octavos. Pero si los uruguayos le ganan por más de dos goles, quedará afuera y sólo podría tener posibilidad de meterse en Copa Sudamericana en el tercer lugar.

¿Por qué la ‘U’ no se quedaría sin chances de meterse a octavos de final si pierde por un gol? Como en el partido ante Nacional en Lima fue por 4-2, tiene esa ventaja en caso de un empate en puntos, ya que el sistema de desempate es olímpico (es decir, se define por duelos directos) y la ‘U’ se favorecería por la diferencia de goles en el mano a mano ante el ‘Tricolor’.

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Por supuesto, para avanzar a octavos, necesitaría, primero, ganarle a Deportes Tolima y, luego, que Coquimbo Unido le gane a Nacional. Sólo así podría tener chances de clasificación.

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