Universitario sentó postura y definió el futuro del Tunche Rivera tras la polémica

Universitario definió qué pasará con José Rivera cuando termine el Apertura 2026. El 'Tunche' pateó una camiseta del club, pero pidió disculpas.

La polémica de José ‘Tunche’ Rivera generó un fuerte resquemor puertas adentro de Universitario de Deportes. Después que se viralizó un video suyo pateando una camiseta ‘crema’, el club lo suspendió por un partido como castigo. Ahora, se tomó una nueva decisión respecto a su futuro tras el Torneo Apertura 2026.

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Luego de lo que fue la derrota 1-0 ante Atlético Grau, se pudo ver cómo, debido a la frustración, José Rivera se quitó la camiseta de Universitario, la tiró al césped y la pateó. Lo hizo delante de todos los presentes y las cámaras de televisión captaron el momento. Esto llevó a que se termine por viralizar este momento y le genere problemas.

Rápidamente, los hinchas ‘cremas’ cuestionaron al ‘Tunche’ generando que todo se vuelva viral. Así, el jugador tuvo que salir a pedir disculpas por esto, no sin antes recibir una sanción por parte de la institución debido a este acto, en contra de la ética profesional.

Universitario definió el futuro de José Rivera

Tras el castigo y el pedido de disculpas para todo el público ‘crema’, Universitario le envió una carta al ‘Tunche’ Rivera donde le informó que, tras su arrepentimiento público, el tema “queda zanjado”, según dijo el periodista Gustavo Peralta en su programa Hablemos de MAX (L1MAX).

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Universitario de Deportes le envió otra carta a José Rivera señalando que con sus disculpas públicas el tema queda zanjado.

El “Tunche”, a decisión del comando técnico, se reintegra a los trabajos este jueves 21 y puede ser tomado para el partido en Moquegua.

No está rota la… https://t.co/Q8Cja4j8nC — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) May 18, 2026

De esta manera, luego de cumplir su partido de castigo ante Nacional de Montevideo, la idea es que el delantero de 29 años se reintegre a los trabajos el jueves 21 de mayo. A partir de allí, se espera que pueda ser tenido en cuenta para el partido ante CD Moquegua por la fecha 16 del Torneo Apertura peruano.

Pese a algunas especulaciones sobre su futuro y hasta rumores de una posible salida, Universitario no tiene intenciones de desprenderse o de cortar la relación con el ‘Tunche’ Rivera, ni tampoco el jugador con el club. Por ende, continuará en la institución.

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Las estadísticas de José Rivera en la temporada 2026

En toda la temporada 2026, José Rivera tiene apenas 268 minutos disputados en 14 partidos con Universitario. Anotó apenas un gol en todo ese tiempo, que fue ante Deportivo Garcilaso en el 4-1 del pasado 22 de abril de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026.

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