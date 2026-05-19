¿Cuántos títulos tiene Arsenal en Premier League? Tabla histórica de campeones de la liga inglesa

Arsenal volvió a ganar un título en la Premier League, el Manchester City no logró ganar y los 'gunners' vuelven a dominar en Inglaterra.

La Premier League 2025-26 llegó a su final y el Arsenal logró salir campeón sin tener que jugar. El cuadro de Londres se alzó como nuevo monarca de Inglaterra tras una temporada perfecta en lo defensivo. El cuadro de Manchester City terminó cediendo en las últimas jornadas, dejando que los ‘gunners’ puedan levantar un nuevo título.

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El conjunto de Pep Guardiola no pudo ganar en condición de visitante frente al Bournemouth. Al parecer la noticia de la salida del español antes de tiempo terminó afectando al cuadro ‘ciudadano’. El cual no tuvo un buen partido, teniendo errores importantes que le costaron no ganar y así dejar el camino libre para los ‘cañoneros’ a falta de una fecha.

Pep Guardiola lamentándose (Foto: Getty).

¿Cuántos títulos tiene el Arsenal en la Premier League?

Hay que recordar que desde el año 1992 se creó la Premier League, que es el torneo más importante en Inglaterra. Certamen de Liga que conforme pasaron los años, se volvió en el más llamativo en todo el mundo. Este es el cuarto título que suma el conjunto de Arsenal en este torneo. Pero si lo vemos como la Liga Inglesa como tal, este es el número 14 para los de Londres.

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Con esto el conjunto de Mikel Arteta se mantiene como el tercer club más ganador de la Liga Inglesa. Solo siendo superado por el Manchester United y Liverpool que tienen ambos 20. Mientras tanto, el conjunto del City se queda con 10 y no logra ganar su título número 7 el catalán.

Títulos de Liga Inglesa:

# Club Títulos 1 Manchester United 20 2 Liverpool 20 3 Arsenal 14 4 Manchester City 10 5 Everton 9 6 Aston Villa 7 7 Chelsea 6 8 Newcastle United 6 9 Sheffield Wednesday 4 10 Wolverhampton 4

Arsenal con calma para la última fecha

Este título anticipado le suma mucho al Arsenal que también jugará la final de la UEFA Champions League. El conjunto de Mikel Arteta en la última fecha puede darle descanso a sus jugadores teniendo el título asegurado, lo que le permitirá llegar más descansados al partido frente al PSG.

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