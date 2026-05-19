Mano Menezes llamaría a suplente de Sporting Cristal para jugar ante Haiti y España

Se conoció que hay un jugador que juega de suplente y sería llamado a la Selección Peruana de Mano Menezes.

La Selección Peruana tendrá un duro mes de junio en donde si bien no juegan el Mundial 2026, sí enfrentan a grandes selecciones. Por ese motivo se espera una lista bastante competitiva pensando en el futuro. Es así como el nuevo entrenador, está pensando en novedades para poder probar en estos días de fecha FIFA.

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Lo que se ha conocido por medio del Diario Depor es que Mano Menezes tiene en mente convocar a Catriel Cabellos. Si bien no ha logrado consolidarse como titular en Sporting Cristal, el DT lo ve como una buena opción para el mediocampo. Así que podría ser una de las novedades para la lista final de junio.

En este caso lo que quiere hacer el brasileño es poder probar nuevos jugadores, ver con quienes puede llegar a contar para el futuro. Es así como ve una gran opción el poder tener a Cabellos en el mediocampo. No obstante, también podría verse a otros jugadores de la Liga 1 para ver que tal puedan aportar al equipo.

Catriel Cabellos (Foto: Sporting Cristal).

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¿Cuándo Mano Menezes dará la lista de convocados?

Todavía no hay una fecha específica en la que Mano Menezes de la lista de convocados. Lo que si se podría tomar como estimado que lo pueda dar a final de mes, esto teniendo en cuenta que la Liga 1 ya está llegando al final del Torneo Apertura, el cual estaría finalizando el día 31 de mayo.

Recordemos que esta fue su última lista de convocados:

Arqueros: Pedro Gallese, Diego Enríquez, Diego Romero.

Defensas: Alfonso Barco, Fabio Gruber, Miguel Araujo, Renzo Garcés, César Inga, Oliver Sonne, Marco Huamán, Marcos López, Matías Zegarra.

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Volantes: Adrián Quiroz, André Carrillo, Erick Noriega, Jairo Concha, Jairo Vélez, Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell, Yoshimar Yotún.

Delanteros: Adrián Ugarriza, Álex Valera, Joao Grimaldo, Juan Pablo Goicochea, Kenji Cabrera.

¿Cuándo jugará Perú contra Haití y España?

El primer partido que afrontará Perú será frente a Haití, este juego se disputará el día viernes 5 de junio desde las 19:00 horas de Perú. El duelo se disputará en el NU Stadium de Miami en Los Estados Unidos.

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Mientras tanto, el juego contra España se estará realizando el día lunes 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc en la ciudad de Puebla, México. Este juego estará dando inicio desde las 21:00 horas de Perú.

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