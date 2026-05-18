Deportivo Binacional está regresando al fútbol profesional. Después de estar varios años, en el limbo del descenso. Por esta medida judicial.

El Tribunal Constitucional falló a favor de Deportivo Binacional en su batalla legal contra la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El máximo órgano judicial declaró fundada en parte la demanda del club puneño tras determinar que se vulneró su derecho al debido procedimiento.

Publicidad

La resolución ordena a la FPF actualizar la Tabla de Posiciones del Campeonato de Primera División 2023. Este reajuste se ejecutará conforme a las sanciones financieras impuestas en su momento al Club Sport Boys Association.

Como consecuencia, la justicia dispone que el “Poderoso del Sur” mantiene la categoría en la Primera División del fútbol profesional. Por lo tanto, el equipo de Juliaca deberá ser incorporado de forma oficial en el Torneo Liga 1-2027.

El origen de la disputa entre Binacional y la FPF

La controversia inició con el descenso de Binacional en la temporada 2023. La directiva reclamó que la Comisión de Licencias de la FPF no aplicó a tiempo la resta de puntos a Sport Boys por deudas, lo que alteró la tabla acumulada y perjudicó al cuadro puneño.

Publicidad

Tras recibir un fallo adverso en el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) a inicios de 2025, el club recurrió a la justicia ordinaria. Una medida cautelar en Puno les permitió jugar parte de la Liga 1 2025, pero la FPF los excluyó a mitad de año tras ser revocada por una sala civil.

El veredicto del Tribunal Constitucional para la Liga 1 2027

Al no poder competir en Primera ni en Segunda División durante la actual temporada 2026, la dirigencia centró su estrategia en el Tribunal Constitucional. Esta última instancia emitió un veredicto definitivo e inapelable que le devuelve su lugar al cuadro de Juliaca.

Deportivo Binacional regresa al fútbol profesional en Liga 1. (Foto: X).

Publicidad

La resolución obliga al organismo deportivo a reconfigurar sus planes de competición a largo plazo. Con este histórico fallo judicial, Deportivo Binacional tiene garantizado su retorno formal a la máxima categoría para el año 2027.

DATOS CLAVE