El refuerzo internacional que sumaría Coco Araujo en Juan Pablo II College para olvidarse de Christian Cueva

Christian Cueva está casi fuera de Juan Pablo II College. Pero, sería reemplazado por un enorme futbolista de talla internacional comprobada.

El mercado de pases de la Liga 1 sigue dejando grandes sorpresas para el Torneo Clausura. Un bombazo internacional promete sacudir el fútbol peruano con la llegada de un delantero de jerarquía continental.

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Delantero de peso para el proyecto de Jorge Araujo

El estratega Jorge “Coco” Araujo, quien asumió la conducción de Juan Pablo II College tras su paso por Universitario de Deportes, está cerca de asegurar un fichaje de primer nivel. El club norteño busca dar el golpe mediático e institucional de la temporada.

Según informó el periodista Polo Wila a través de Radio Diblu, el atacante ecuatoriano Miller Bolaños se convertiría en el nuevo refuerzo del cuadro de Chongoyape. Su llegada aportará la cuota de gol y experiencia que la directiva buscaba en el mercado extranjero.

El recambio ideal ante la salida de Christian Cueva

Aunque en un principio se especuló con una dupla de ensueño junto a Christian Cueva, el destino de “Aladino” estaría lejos de Lambayeque. El mediocampista nacional tiene todo encaminado para mudarse al primer campeón del fútbol peruano.

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El mediocampista tiene avanzadas negociaciones para sumarse a Sport Boys bajo las órdenes del técnico Carlos Desio. El estratega argentino ya conoce muy bien al volante, a quien logró sacarle su máximo rendimiento durante su etapa conjunta en Cienciano del Cusco.

Ante este panorama, el fichaje de Miller Bolaños llega en el momento exacto para el esquema de “Coco” Araujo. El exdelantero de Emelec asumirá el rol de máxima figura internacional para liderar la ofensiva papal en el Clausura.

Miller Bolaños llegará al fútbol peruano en Juan Pablo II. (Foto: X).

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