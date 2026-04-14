Cusco FC luchó, pero no le alcanzó y terminó cayendo por 2-1 ante Estudiantes en la Copa Libertadores

Dura derrota para el cuadro de Cusco FC en la Copa Libertadores. Intentó por todos los medios dar pelea, pero el conjunto de Estudiantes terminó llevándose el partido por un marcador de 2-1. Eso sí, los cusqueños dejaron una buena impresión, pero una tarjeta rojas los dejó complicados.

En el inicio del partido se vio a un ‘Pincha’ bastante bien, pero no sería hasta los 28 minutos que lograría anotar el primero. Lo curioso que en este caso sería por un hecho fortuito, en donde Pedro Díaz se chocó con Aldair Fuentes, dejando el balón libre para que Facundo Farías anote a disposición el 1-0.

La respuesta de Cusco FC fue bastante buena, Lucas Colitto a los 31 minutos logró el empate en el marcador con un gran remate dentro del área. Esto hizo que la ilusión vuelva a la cancha del conjunto ‘dorado’ que terminó muy bien el segundo tiempo sin tantos contratiempos como se podría esperar.

Lo malo es que en el segundo tiempo entraron dormidos, Tiago Palacios anotó un golazo de remate de media distancia. Mientras tanto, Colitto se iría amonestado con una doble amarilla. Esto complicó las aspiraciones de los peruanos que simplemente siguieron resistiendo, pero sin muchas opciones para llegar a empatar otra vez el partido.

Previa

Por la fase de grupos de la Copa Libertadores, el conjunto de Estudiantes se enfrenta a Cusco FC por fecha número dos. Este juego se disputará en el Estadio Jorge Luis Hirschi este martes 14 de abril desde las 17:00 horas. La transmisión estará a cargo de ESPN en cable y por plataforma Disney+. Mientras que se podrá seguir el minuto a minuto en Bolavip Perú.

El cuadro nacional viene de una derrota bastante amarga ante Flamengo por 0-2 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este encuentro tuvo una gran polémica con un gol anulado a Marlon Ruidias por una posición adelantada nada clara. Lo cual generó indignación total, pero al final el partido siguió y el cuadro brasileño sumó sus primeros 3 puntos.

En el otro encuentro, Estudiantes de la Plata viajó a Colombia para enfrentarse a Independiente de Medellín. El cuadro ‘Pincha’ comenzó ganando antes de los 5 minutos, pero en el segundo tiempo le terminaron igualando el marcador por medio de Francisco Chaverra. Con lo cual ahora los argentinos buscan su primera victoria en casa.