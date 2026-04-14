Cusco FC luchó, pero no le alcanzó y terminó cayendo por 2-1 ante Estudiantes en la Copa Libertadores

Dura derrota para el cuadro de Cusco FC en la Copa Libertadores. Intentó por todos los medios dar pelea, pero el conjunto de Estudiantes terminó llevándose el partido por un marcador de 2-1. Eso sí, los cusqueños dejaron una buena impresión, pero una tarjeta rojas los dejó complicados.
En el inicio del partido se vio a un ‘Pincha’ bastante bien, pero no sería hasta los 28 minutos que lograría anotar el primero. Lo curioso que en este caso sería por un hecho fortuito, en donde Pedro Díaz se chocó con Aldair Fuentes, dejando el balón libre para que Facundo Farías anote a disposición el 1-0.
La respuesta de Cusco FC fue bastante buena, Lucas Colitto a los 31 minutos logró el empate en el marcador con un gran remate dentro del área. Esto hizo que la ilusión vuelva a la cancha del conjunto ‘dorado’ que terminó muy bien el segundo tiempo sin tantos contratiempos como se podría esperar.
Lo malo es que en el segundo tiempo entraron dormidos, Tiago Palacios anotó un golazo de remate de media distancia. Mientras tanto, Colitto se iría amonestado con una doble amarilla. Esto complicó las aspiraciones de los peruanos que simplemente siguieron resistiendo, pero sin muchas opciones para llegar a empatar otra vez el partido.
Previa
Por la fase de grupos de la Copa Libertadores, el conjunto de Estudiantes se enfrenta a Cusco FC por fecha número dos. Este juego se disputará en el Estadio Jorge Luis Hirschi este martes 14 de abril desde las 17:00 horas. La transmisión estará a cargo de ESPN en cable y por plataforma Disney+. Mientras que se podrá seguir el minuto a minuto en Bolavip Perú.
El cuadro nacional viene de una derrota bastante amarga ante Flamengo por 0-2 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este encuentro tuvo una gran polémica con un gol anulado a MarlonRuidias por una posición adelantada nada clara. Lo cual generó indignación total, pero al final el partido siguió y el cuadro brasileño sumó sus primeros 3 puntos.
En el otro encuentro, Estudiantes de la Plata viajó a Colombia para enfrentarse a Independiente de Medellín. El cuadro ‘Pincha’ comenzó ganando antes de los 5 minutos, pero en el segundo tiempo le terminaron igualando el marcador por medio de Francisco Chaverra. Con lo cual ahora los argentinos buscan su primera victoria en casa.
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¡Final del partido!
Final del partido, Cusco FC no pudo ante Estudiantes y terminó cayendo por 2-1.
89' ¡Cusco FC resiste por ahora!
El cuadro de Cusco FC resiste bien, intentando dar la gran sorpresa con el empate.
80' ¡Cambios en ambos equipos!
Callejo y Valenzuela salen por Tévez y Colman en Cusco FC. Mientras que Amondarían sale por Sosa en Estudiantes.
78' ¡Tarjeta amarilla en Cusco FC!
Oswaldo Valenzuela es amonestado con tarjeta amarilla por una falta en la mitad de la cancha.
65' ¡Cambios en Cusco FC!
El cuadro peruano hace dos cambios: Gutiérrez entra por Herrera, mientras Diez ingresa por Soto.
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62' ¡Cambios en Estudiantes!
El cuadro de Estudiantes realiza tres cambios: Aguirre ingresa por Cetré, Piovi sale por Neves y Farías abandona el campo por Castro.
53' ¡Cambio en Cusco FC!
Nicolás Silva ingresa al terreno de juego por Gabriel Carbajal en Cusco FC.
50' ¡Expulsión en Cusco FC!
Colitto vio la doble amarilla contra Estudiantes por doble amarilla.
¡Arrancó el segundo tiempo!
Dio inicio al segundo tiempo entre Estudiantes y Cusco FC.
47' ¡Goooooolazo de Estudiantes!
Thiago Palacios consigue marcar el 2-1 ante Cusco FC con un remate que sorprendió a Pedro Díaz.
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!Final del primer tiempo¡
Se acabó el primer tiempo, Cusco empata 1-1 ante Estudiantes.
44' ¡Tarjeta amarilla en Cusco FC!
Colitto es amonestado después de un encontrón en el mediocampo.
40' ¡Se lo comió Cusco FC!
Carbajal tuvo el 1-2 solo frente al arco de Estudiantes y la terminó mandando a las nubes.
38' ¡Pedro Díaz atento!
Pedro Díaz gana confianza después de su error al embolsar el balón.
31' ¡Goooooool de Cusco FC!
Lucas Colitto sorprende dentro del área, gambetea y luego da un pase a la red para vencer a Muslera.
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30' ¡Tarjeta amarilla para Estudiantes!
Piovi es amonestado con amarilla tras una dura falta en el mediocampo.
28' ¡Gooooool de Estudiantes!
Grosero error entre Díaz y Fuentes deja solo a Facundo Farias para que anote el 1-0.
22' ¡Pausa de hidratación!
Se da la pausa de hidratación después de un complicado partido para Cusco FC que no encuentra el balón.
15' ¡Estudiantes no deja respirar a Cusco FC!
El cuadro de Estudiantes sigue encima de Cusco FC en busca del 1-0.
10' ¡Estudiantes tiene metido a Cusco FC!
Cetré intentó el remate dentro del área, pero Pedro Díaz muy atento evitó el gol de Estudiantes.
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2' ¡Primera llegada de Estudiantes!
Casi llega el primero en solo 2 minutos del primer tiempo, Carrillo asusta a Cusco FC.
¡Arrancó el partido!
Ya se juega el Estudiantes contra Cusco FC por Copa Libertadores.
¡Estudiantes calentando!
El cuadro de Estudiantes calienta para el duelo ante Cusco FC.
¡Estudiantes comenzó empatando!
El cuadro de Estudiantes comenzó con un empate 1-1 contra DIM en Colombia.
¡Cusco FC llega de perder!
Cusco FC debutó perdiendo en la Copa Libertadores, no pudo ante Flamengo en el Inca Garcilaso de la Vega.
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¡Once de Cusco FC!
Así sale el cuadro de Cusco FC por Copa Libertadores: Pedro Díaz; Marlon Ruidias, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, José Bolívar; Lucas Colitto, Diego Soto, Oswaldo Valenzuela, Gabriel Carbajal, Joel Herrera; Facundo Callejo.
¡Once de Estudiantes!
El cuadro de Estudiantes va con el siguiente once: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro Gonzalez Pirez, Tomas Palacios, Gastón Benedetti; Tiago Palacios, Mikel Amondarain, Lucas Piovi, Edwuin Cetre; Guido Carrillo y Facundo Farías.
¡Bienvenidos al Estudiantes vs Cusco FC!
Buenas tardes amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos con el minuto a minuto entre Estudiantes vs. Cusco FC por la Copa Libertadores.
Comunicador con experiencia en medios digitales especializados en fútbol peruano. Escribió para FutbolPeruano.com y El Futbolero Perú, donde desarrolló análisis, opiniones y contenidos centrados en la actualidad del balompié nacional. Además, crea contenido en YouTube a través de @YobuPro, espacio en el que combina fútbol y entretenimiento para conectar con nuevas audiencias.