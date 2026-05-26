Clasificó Estudiantes y Cusco FC perdió ante Flamengo: Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores 2026

El Grupo A se definió sobre el final. Estudiantes le ganó agónicamente al DIM y se metió en octavos. Cusco FC cerró su participación en Libertadores con derrota.

Se definió el Grupo A de la Copa Libertadores 2026. Flamengo ya tenía asegurado el primer lugar y cumplió con su participación en esta fase al vencer por 3-0 a Cusco FC en el Maracaná. En tanto, la definición del segundo lugar tuvo lugar sobre el final y Estudiantes de La Plata se quedó con el triunfo ante Independiente Medellín.

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El partido más importante del grupo estuvo en La Plata donde el ganador avanzaba a octavos de final, mientras que el empate favorecía al DIM. Estudiantes lo buscó tanto que pudo festejar en tiempo de descuento con el gol de Mikel Amondarain.

La mística del conjunto argentino, ganador de cuatro títulos de Copa Libertadores, dijo presente en esta noche de competencia internacional. Lo sufrió Independiente Medellín, que no lo pudo aguantar y deberá conformarse con el pase a la Copa Sudamericana.

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El otro partido del grupo, en tanto, tuvo la victoria sin atenuantes de Flamengo sobre Cusco FC por 3-0 con el doblete de Bruno Henrique y el gol de penal de Lucas Paquetá. El ‘Mengao’ cumplió con la lógica y, así, despidió al conjunto peruano que sólo pudo sumar un punto en toda la fase de grupos.

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Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores 2026

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DIF 1 Flamengo 16 6 5 1 0 +12 2 Estudiantes de La Plata 9 6 2 3 1 +1 3 Independiente Medellín 7 6 2 1 3 -5 4 Cusco FC 1 6 0 1 5 -8

Resultados de la jornada 6 del Grupo A de la Copa Libertadores 2026

Flamengo 3-0 Cusco FC (doblete de Bruno Henrique y gol de Lucas Paquetá -de penal-).

(doblete de Bruno Henrique y gol de Lucas Paquetá -de penal-). Estudiantes de La Plata 1-0 Independiente Medellín (gol de Mikel Amondarain).

Equipos clasificados a octavos de final de la Copa Libertadores

Flamengo – 16 puntos. Estudiantes de La Plata – 9 puntos.

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Equipo que pasa a Copa Sudamericana

Independiente Medellín – 3º con 7 puntos.

Equipo eliminado de la Copa Libertadores

Cusco FC – 4º con 1 punto.

Datos claves

Flamengo ganó 3-0 a Cusco FC y clasificó primero con 16 puntos.

a Cusco FC y clasificó primero con 16 puntos. Estudiantes de La Plata avanzó a octavos venciendo 1-0 con gol de Mikel Amondarain.

avanzó a octavos venciendo 1-0 con gol de Mikel Amondarain. Independiente Medellín disputará la Copa Sudamericana tras finalizar tercero del grupo con 7 puntos.