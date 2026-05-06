Cusco FC y Estudiantes empataron y así quedó la tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores 2026

Cusco lo ganaba, pero Estudiantes se lo empató. Con el 1-1, el equipo peruano sigue en el último lugar. El 'Pincha' pelea por clasificar.

Cusco FC sigue sin ganar en la Copa Libertadores 2026. Este miércoles 6 de mayo empató 1-1 ante Estudiantes de La Plata en el Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, Perú, por la cuarta fecha del Grupo A. Con este resultado, el conjunto de Alejandro Orfila sigue último, mientras que el ‘Pincha’ sigue en el segundo lugar. Este jueves jugarán Independiente Medellín y Flamengo.

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El conjunto de Cusco hizo un buen primer tiempo y lo reflejó en el resultado con la victoria parcial por 1-0 con el gol de Lucas Colitto. Sin embargo, en el segundo tiempo, Estudiantes fue más y pudo empatarlo de la mano de Tiago Palacios. La victoria pudo ser para cualquiera, ya que el visitante tuvo dos tiros en el palo y al local le anularon un gol por offside (correctamente cobrado).

El empate, pese a ser su primer punto en esta fase de grupos, no ayuda al conjunto ‘dorado’. Es que sigue en el último lugar y hasta complica su posible pase a la fase de Playoff de la Copa Sudamericana. Por su parte, el equipo argentino logró un valioso punto para seguir en la pelea por clasificar a octavos de final.

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La fecha 4 de este Grupo A se completará este jueves 7 de mayo con el partido entre Independiente Medellín y Flamengo en el Atanasio Girardot de Medellín, Colombia. El más obligado al triunfo es el DIM, pero si el ‘Mengao’ gana estará virtualmente clasificado a octavos.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A tras el 1-1 entre Cusco FC y Estudiantes de La Plata

Flamengo continúa como líder del Grupo A con 7 puntos a la falta de su partido ante el DIM. Estudiantes se le acercó un punto con el empate, lo que le da opciones al equipo colombiano de superarlo si vence al vigente campeón de la Libertadores. Cusco se aleja de la chance de clasificar aunque sea a Sudamericana.

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DIF 1 Flamengo 7 3 2 1 0 +5 2 Estudiantes de La Plata 6 4 1 3 0 +1 3 Independiente Medellín 4 3 1 1 1 -2 4 Cusco FC 1 4 0 1 3 -4

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Resultados de la fecha 4 del Grupo A de la Copa Libertadores 2026

Cusco FC 1-1 Estudiantes de La Plata | Inca Garcilaso de la Vega, Cusco

Independiente Medellín vs. Flamengo | Atanasio Girardot de Medellín | 19:30 horas

*Hora de Lima, Perú (GMT-5).

Así se jugará la fecha 5 del Grupo A de la Copa Libertadores 2026

Flamengo vs. Estudiantes | Estadio Maracaná | Río de Janeiro, Brasil | Miércoles 20 de mayo a las 19:30 horas.

| Estadio Maracaná | Río de Janeiro, Brasil | Miércoles 20 de mayo a las 19:30 horas. Cusco FC vs. Independiente Medellín | Estadio Inca Garcilaso de la Vega | Cusco, Perú | Miércoles 20 de mayo a las 21:00 horas.

Datos claves

Cusco FC y Estudiantes empataron 1-1 por la Copa Libertadores 2026.

empataron 1-1 por la Copa Libertadores 2026. Lucas Colitto y Tiago Palacios anotaron los goles del partido en Cusco.

anotaron los goles del partido en Cusco. Flamengo lidera el Grupo A con 7 puntos, seguido por Estudiantes con 6.