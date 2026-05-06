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Copa Libertadores

Cusco FC 0-0 Estudiantes EN VIVO Y GRATIS por la Copa Libertadores 2026 Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

Cusco FC y Estudiantes juegan en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de la ciudad imperial. Sigue el minuto a minuto de este gran partido.

24' ¡Tiempo de rehidratación!

Los jugadores de Cusco FC y Estudiantes se dirigen a sus respectivos banquillos para refrescarse y atender las indicaciones de los entrenadores.

23' ¡Muy cerca Cusco FC!

Tras un gran centro por parte de Soto, fue Callejo quien cabeceó en área de Estudiantes y estuvo a punto de colgar a un Muslera que reaccionó a tiempo con una enorme atajada en el aire.

21' ¡Intento de Cusco FC!

Colman mandó un centro hacia el área de Estudiantes, aunque quedó muy corto para la aparición de Callejo y Muslera atajó el balón sin inconvenientes.

17' ¡Estudiantes se acomoda!

Estudiantes pasó del primer ahogo de la altura de Cusco y ahora empieza a aproximarse con una mejor intención hacia el área rival.

11' ¡Se la perdió Cusco FC!

Luego de un buen centro de Colitto, fue Manzaneda quien cedió el balón hacia Colman que no pudo conectar de cabeza con claridad prácticamente en el área chica de Estudiantes.

10' ¡Cusco FC es el dueño!

Cusco FC es quien domina el trámite en este inicio de partido con llegadas importantes hacia el área rival, mientras que Estudiantes aún no se planta en el campo e intenta defender las acciones que puede.

8' ¡Gran llegada de Cusco FC!

Tras un buen pase de Colman, apareció Callejo para rematar en área chica de Estudiantes y el arquero Muslera atajó el balón con el rostro.

5' ¡Intento de Cusco FC!

Colitto encontró un buen espacio para filtrar hacia la posición de Callejo, pero no fue preciso y el balón fue tomado sin problemas por el arquero Muslera.

2' ¡Aproximación de Cusco FC!

Ruidías se sumó a campo de Estudiantes y mandó un centro hacia el área que fue bien desviado por el defensor Palacios.

1' ¡Empezó el partido!

Cusco FC y Estudiantes disputan el primer tiempo del encuentro en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

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¡Los equipos salen a la cancha!

Los jugadores titulares de Cusco FC y Estudiantes pisan el gramado del Estadio Inca Garcilaso de la Vega a instantes de pitazo inicial.

¡Calentamiento de los equipos!

Cusco FC y Estudiantes culminan con las sesiones precompetitivas en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega a minutos del inicio de partido.

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¡Alineación titular de Estudiantes!

Alexander Medina preparó el siguiente equipo titular para visitar esta noche a Cusco FC: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedeti, Gabriel Neves, Mikel Amondarain, Tiago Palacios, Alexis Castro, Fabricio Pérez y Guido Carrillo.

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¡Alineación titular de Cusco FC!

Alejandro Orfila alistó el siguiente equipo titular para enfrentar a Estudiantes: Pedro Díaz; Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero,  José Manzaneda, Marlon Ruidías, José Zevallos, Oswaldo Valenzuela, Diego Soto, Lucas Colitto, Iván Colman y Facundo Callejo.

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¡Llegada de Cusco FC!

La delegación de Cusco FC dice presente en las instalaciones del Estadio Inca Garcilaso de la Vega y se alistan para enfrentar a Estudiantes.

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¡Los convocados de Estudiantes!

El entrenador Alexander Medina dispondrá de los siguientes jugadores para visitar esta noche a Cusco FC en la ciudad imperial.

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¡Bienvenidos a la cobertura del duelo entre Cusco FC vs. Estudiantes!

Cusco FC y Estudiantes miden fuerzas el día de hoy en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. A continuación, sigue las incidencias en Bolavip Perú.

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Cusco FC vs. Estudiantes por la Copa Libertadores 2026.
© Getty Images.Cusco FC vs. Estudiantes por la Copa Libertadores 2026.

Cusco FC y Estudiantes se enfrentan esta noche por la fecha 4 del Grupo A de Copa Libertadores 2026. El Estadio Inca Garcilaso de la Vega ubicado en la ciudad imperial será testigo de uno de los encuentros más interesantes de la jornada continental, así que a continuación podrás disfrutar de todas los incidencias gracias a la cobertura exclusiva de Bolavip Perú.

Respecto a cómo llegan los equipos al partido de hoy, Cusco FC no ha podido sumar puntos hasta ahora ya que perdió 0-2 ante Flamengo, cayó 2-1 frente a Estudiantes y fue 1-0 contra Medellín jugando en Colombia. Por otro lado, Estudiantes igualó 1-0 frente Flamengo, venció a Cusco FC y empató 1-1 ante Medellín en condición de visita.

¿A qué hora juegan Cusco FC vs. Estudiantes por la Copa Libertadores 2026?

  • 16:00 | México, Guatemala, Honduras y Costa Rica
  • 17:00 | Perú, Colombia y Ecuador
  • 18:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos
  • 19:00 | Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay
  • 00:00 | España (07/05)

¿Dónde ver Cusco FC vs. Estudiantes por la Copa Libertadores 2026?

  • Sudamérica | FOX Sports, ESPN y Disney+ Premium
  • México | ESPN y Disney+ Premium
  • Estados Unidos | beIN SPORTS y Fanatiz
Renato Pérez
Renato Pérez
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