Cusco FC 0-0 Estudiantes EN VIVO Y GRATIS por la Copa Libertadores 2026 Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

Cusco FC y Estudiantes se enfrentan esta noche por la fecha 4 del Grupo A de Copa Libertadores 2026. El Estadio Inca Garcilaso de la Vega ubicado en la ciudad imperial será testigo de uno de los encuentros más interesantes de la jornada continental, así que a continuación podrás disfrutar de todas los incidencias gracias a la cobertura exclusiva de Bolavip Perú.
Respecto a cómo llegan los equipos al partido de hoy, Cusco FC no ha podido sumar puntos hasta ahora ya que perdió 0-2 ante Flamengo, cayó 2-1 frente a Estudiantes y fue 1-0 contra Medellín jugando en Colombia. Por otro lado, Estudiantes igualó 1-0 frente Flamengo, venció a Cusco FC y empató 1-1 ante Medellín en condición de visita.
¿A qué hora juegan Cusco FC vs. Estudiantes por la Copa Libertadores 2026?
- 16:00 | México, Guatemala, Honduras y Costa Rica
- 17:00 | Perú, Colombia y Ecuador
- 18:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos
- 19:00 | Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay
- 00:00 | España (07/05)
¿Dónde ver Cusco FC vs. Estudiantes por la Copa Libertadores 2026?
- Sudamérica | FOX Sports, ESPN y Disney+ Premium
- México | ESPN y Disney+ Premium
- Estados Unidos | beIN SPORTS y Fanatiz