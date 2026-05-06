Cusco FC 0-0 Estudiantes EN VIVO Y GRATIS por la Copa Libertadores 2026 Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

Cusco FC y Estudiantes miden fuerzas el día de hoy en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. A continuación, sigue las incidencias en Bolavip Perú.

El entrenador Alexander Medina dispondrá de los siguientes jugadores para visitar esta noche a Cusco FC en la ciudad imperial.

La delegación de Cusco FC dice presente en las instalaciones del Estadio Inca Garcilaso de la Vega y se alistan para enfrentar a Estudiantes.

Cusco FC y Estudiantes culminan con las sesiones precompetitivas en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega a minutos del inicio de partido.

Los jugadores titulares de Cusco FC y Estudiantes pisan el gramado del Estadio Inca Garcilaso de la Vega a instantes de pitazo inicial.

Ruidías se sumó a campo de Estudiantes y mandó un centro hacia el área que fue bien desviado por el defensor Palacios.

Colitto encontró un buen espacio para filtrar hacia la posición de Callejo, pero no fue preciso y el balón fue tomado sin problemas por el arquero Muslera.

Tras un buen pase de Colman, apareció Callejo para rematar en área chica de Estudiantes y el arquero Muslera atajó el balón con el rostro.

Cusco FC es quien domina el trámite en este inicio de partido con llegadas importantes hacia el área rival, mientras que Estudiantes aún no se planta en el campo e intenta defender las acciones que puede.

Luego de un buen centro de Colitto, fue Manzaneda quien cedió el balón hacia Colman que no pudo conectar de cabeza con claridad prácticamente en el área chica de Estudiantes.

Estudiantes pasó del primer ahogo de la altura de Cusco y ahora empieza a aproximarse con una mejor intención hacia el área rival.

Colman mandó un centro hacia el área de Estudiantes, aunque quedó muy corto para la aparición de Callejo y Muslera atajó el balón sin inconvenientes.

Tras un gran centro por parte de Soto, fue Callejo quien cabeceó en área de Estudiantes y estuvo a punto de colgar a un Muslera que reaccionó a tiempo con una enorme atajada en el aire.

Los jugadores de Cusco FC y Estudiantes se dirigen a sus respectivos banquillos para refrescarse y atender las indicaciones de los entrenadores.

Cusco FC y Estudiantes juegan en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de la ciudad imperial. Sigue el minuto a minuto de este gran partido.

Cusco FC y Estudiantes se enfrentan esta noche por la fecha 4 del Grupo A de Copa Libertadores 2026. El Estadio Inca Garcilaso de la Vega ubicado en la ciudad imperial será testigo de uno de los encuentros más interesantes de la jornada continental, así que a continuación podrás disfrutar de todas los incidencias gracias a la cobertura exclusiva de Bolavip Perú.

Respecto a cómo llegan los equipos al partido de hoy, Cusco FC no ha podido sumar puntos hasta ahora ya que perdió 0-2 ante Flamengo, cayó 2-1 frente a Estudiantes y fue 1-0 contra Medellín jugando en Colombia. Por otro lado, Estudiantes igualó 1-0 frente Flamengo, venció a Cusco FC y empató 1-1 ante Medellín en condición de visita.

¿A qué hora juegan Cusco FC vs. Estudiantes por la Copa Libertadores 2026?

16:00 | México, Guatemala, Honduras y Costa Rica

17:00 | Perú, Colombia y Ecuador

18:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos

19:00 | Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay

00:00 | España (07/05)

¿Dónde ver Cusco FC vs. Estudiantes por la Copa Libertadores 2026?