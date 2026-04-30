Figura de Universitario la rompió contra Nacional por Copa Libertadores: ahora lo piden en Peñarol y Millonarios

El Estadio Monumental fue testigo de una noche mágica de Copa Libertadores donde José Carabalí se robó todos los reflectores. El carrilero ecuatoriano pasó de un inicio incierto a convertirse en la pesadilla de Nacional de Uruguay en la victoria 4-2 de Universitario.

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A pesar de cometer un penal a los 19 minutos que adelantó al equipo visitante, el “Avión” mostró la jerarquía que exige el torneo continental. Su despliegue por la banda izquierda fue total, coronando su actuación con el gol definitivo tras una asistencia de Héctor Fértoli.

Un rendimiento que despierta el interés continental

La actuación de Carabalí no solo desató la euforia en Lima, sino que cruzó fronteras hasta llegar a Uruguay y Colombia. Hinchas de Peñarol aprovecharon la caída de su eterno rival para pedir el fichaje del ecuatoriano, destacando su capacidad de desequilibrio.

Por otro lado, los seguidores de Millonarios también se sumaron a la tendencia en redes sociales, calificándolo como un refuerzo ideal. El interés se ve potenciado por la presencia de Fabián Bustos, quien podría motivar el seguimiento de estos partidos internacionales.

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NUNCA ME VOY A BAJAR DE ESTE BARCO pic.twitter.com/KQNZiBUgGn — Perro Ⓜ️illos (@Millos_Irmao) April 30, 2026

El “Grupo de la Muerte” al rojo vivo

Con este triunfo de la “U”, el grupo de la Copa Libertadores queda en una situación de paridad absoluta con los cuatro equipos igualados en puntos. La solvencia mostrada por el cuadro crema en casa demuestra que están listos para pelear la clasificación hasta la última jornada.

No busquen más: JOSÉ CARABALÍ.



TRAER. pic.twitter.com/MPk7QCghDU — Vartan Tchekmedyian Conti (@vartan__tc) April 30, 2026

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En este escenario de igualdad total, la diferencia de goles tras el 4-2 será un factor determinante para avanzar a octavos de final. Los portales de estadísticas confirmaron la superioridad de Carabalí, otorgándole la calificación de figura del compromiso.

José Carabalí puso el 4-2 definitivo contra Nacional. (Foto: Raúl Sifuentes).

DATOS CLAVE

José Carabalí anotó el gol definitivo tras cometer un penal a los 19 minutos.

El carrilero ecuatoriano fue calificado figura del partido tras recibir asistencia de Héctor Fértoli.

La victoria de Universitario dejó a los cuatro equipos igualados en puntos en el grupo.