Rodrigo Ureña confirmó que Universitario lo contactó y, en medio de esa situación, los hinchas de Millonarios reaccionaron.

Rodrigo Ureña volvió a ser tendencia tras la eliminación de Millonarios FC de la Copa Sudamericana, luego de la derrota por 2-1 ante O’Higgins, resultado que dejó sin opciones al cuadro azul en la fase de grupos.

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En medio de ese panorama, el volante chileno ha sido uno de los pocos futbolistas destacados del equipo, lo que generó una ola de reacciones de la hinchada de Millonarios FC que incluso terminó pidiendo disculpas públicas al jugador por el bajo rendimiento colectivo del plantel.

“Perdón a Ureña por este equipo tan malo que tenemos”, fue uno de los mensajes más repetidos en redes sociales tras la eliminación de Millonarios FC, reflejando el malestar de los aficionados por la falta de nivel del equipo en el torneo internacional.

“Qué vergüenza con Ureña por tener un equipo así” y “Él le mete ganas, pero el resto no”, fueron algunas de las frases que circularon en redes tras la eliminación de Millonarios FC de la Copa Sudamericana.

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Rodrigo Ureña con el plantel de Millonarios. (Foto: Instagram Millonarios)

Rodrigo Ureña también interesa a Universitario

El buen nivel mostrado por Rodrigo Ureña no ha pasado desapercibido en el mercado sudamericano, donde incluso Universitario de Deportes ha mostrado interés en contar con el mediocampista pese a que actualmente tiene contrato vigente con Millonarios FC.

Su rendimiento en la Copa Sudamericana y en la liga local lo ha posicionado como una pieza clave, mientras su futuro sigue siendo tema de debate entre hinchas y dirigencias en el fútbol sudamericano.

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¿Hasta cuándo Rodrigo Ureña tiene contrato con Millonarios?

Rodrigo Ureña tiene contrato con Millonarios hasta diciembre del 2027 tras ser fichado en enero del 2026, según información oficial de Transfermarkt.

¿Cuánto vale actualmente Rodrigo Ureña?

Rodrigo Ureña vale 700 mil euros a sus actuales 33 años, según el último reporte oficial de Transfermarkt.

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Datos claves

Rodrigo Ureña fue tendencia tras la eliminación de Millonarios FC de la Copa Sudamericana.

El cuadro azul quedó fuera del torneo internacional luego de perder 2-1 ante O’Higgins.

El club Universitario de Deportes mostró interés en contratar al mediocampista chileno.