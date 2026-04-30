Hinchas de Universitario critican con dureza a Jorge Araujo: “Limitado”

La victoria de Universitario por 4-2 ante Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores dejó alegría en el resultado, pero también una fuerte polémica entre los hinchas cremas.

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Pese a los tres puntos, gran parte de la crítica se centró en el técnico interino Jorge Araujo, especialmente por la gestión del partido y algunas decisiones en el once titular.

Uno de los principales apuntados fue Edison Flores, quien tuvo un rendimiento discreto y fue sustituido cerca del minuto 70, momento en el que el equipo cambió su dinámica ofensiva.

El ingreso de Lisandro Alzugaray fue clave, ya que no solo le dio mayor profundidad al ataque, sino que además marcó uno de los goles que sellaron el triunfo crema en el Monumental.

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Jorge Araujo llegando al Monumental para dirigir a Universitario en su partido ante Nacional por la Copa Libertadores. (Foto: Universitario)

Jorge Araujo fue cuestionado por hinchas de Universitario

Tras el partido, los hinchas de Universitario no se guardaron nada y expresaron su molestia en redes sociales contra Jorge Araujo: “Fertoli y Alzugaray no pueden volver a ser suplentes en ningún maldito partido más”, fue uno de los comentarios más replicados.

Otros fueron aún más duros con Jorge Araujo: “Los 3 puntos no deberían nublarnos. Araujo debe ir a trabajar al Unión Minas. En la ‘U’ no puede estar un DT tan limitado” y “Araujo no puede sentar a Alzugaray por un inoperante Flores”, reflejando que, pese al triunfo, el debate está más vivo que nunca en Universitario.

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Hinchas de Universitario presionan a Jorge Araujo tras triunfo ante Nacional: “No pueden ser suplentes”. (Foto: X)

¿Hasta cuándo Jorge Araujo será DT interino de Universitario?

La situación de Jorge Araujo como DT interino de Universitario todavía no es clara pues se suponía que el reemplazo llegaría antes del partido ante Nacional, pero habiendo dirigido ese encuentro, y habiendo ganado, lo más probable es que se quede hasta el final del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

Fixture de Universitario en la Copa Libertadores

Fecha 4 | Coquimbo Unido vs. Universitario | Jueves 7 de mayo a las 6:00 PM.

| Jueves 7 de mayo a las 6:00 PM. Fecha 5 | Nacional vs. Universitario | Miércoles 20 de mayo a las 5:00 PM.

| Miércoles 20 de mayo a las 5:00 PM. Fecha 6 | Universitario vs. Deportes Tolima | Martes 26 de mayo a las 7:30 PM.

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Datos claves

Jorge Araujo recibió críticas de los hinchas pese a la victoria de Universitario.

Edison Flores tuvo un rendimiento discreto y fue sustituido en el minuto 70.

Lisandro Alzugaray ingresó como suplente y anotó un gol clave en el triunfo.