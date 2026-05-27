Luego de la información sobre el posible regreso de Rodrigo Ureña a Universitario. Apareció la declaración clave del chileno, desde Colombia.

El volante chileno Rodrigo Ureña rompió el silencio en medio de los rumores sobre el mercado de pases. El futbolista aclaró los rumores que lo vinculan con un posible regreso a Universitario de Deportes para afrontar el Torneo Clausura 2026.

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A pesar de la expectativa de la hinchada crema, el actual mediocampista de Millonarios de Colombia fue tajante sobre su situación contractual. Las próximas semanas serán claves para definir el futuro del jugador en el fútbol sudamericano.

El contacto de Universitario y la realidad en Millonarios

El centrocampista admitió que existió una comunicación directa por parte de la dirigencia merengue para conocer su situación actual. Sin embargo, frenó las especulaciones al recordar que su salida de Bogotá no es un tema sencillo de resolver.

“Sé por qué lado vienen las cosas, por el tema de Universitario de Deportes, puntualmente; es cierto. Es un tema netamente puntual… Simplemente, me llamaron para preguntarme sobre mi condición y obviamente les dije que tenía contrato vigente con Millonarios”, reveló el chileno.

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Sin ofertas formales en el club colombiano

A pesar del acercamiento de la directiva de Ate, el jugador de 33 años explicó que la interna de su actual equipo no se ha movido. Hasta el momento, las altas esferas del cuadro embajador no le han presentado una propuesta de salida.

“Yo no he hablado con Ariel Michaloutsos (director deportivo), que fue la persona que a mí me trae del club, el cual él me diga: ‘Mira, tengo una oferta formal de acá, una oferta formal de acá’. La verdad que él a mí no me dijo nada”, concluyó Ureña.

Rodrigo Ureña confirma que lo llamaron desde Universitario. pic.twitter.com/vMxpfL3qBm — Alex 29(U) Crema🏆🌟 (@Alex27U) May 27, 2026

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De esta manera, el volante deja en claro que cualquier regreso a la Liga 1 Te Apuesto dependerá de una negociación formal entre clubes. La directiva de Universitario deberá evaluar si realiza una propuesta económica para romper el vínculo del chileno en Colombia.

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