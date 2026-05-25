Universitario está busca gestionar un mercado de pases interesante. Por eso, el nombre de Rodrigo Ureña está en la mesa. El jugador contestó.

Universitario de Deportes sacudió el mercado de pases de la Liga 1 con un inesperado acercamiento. El club crema busca fichajes de jerarquía para revertir su mal momento deportivo en el torneo peruano.

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El periodista Gustavo Peralta reveló en el programa Modo Fútbol que la dirigencia merengue contactó directamente a Rodrigo Ureña. La directiva admitió que se equivocó con su salida y necesita recuperar la esencia del tricampeón.

La respuesta de Rodrigo Ureña al interés de Universitario

El volante chileno atendió el llamado del equipo estudiantil debido al enorme cariño y respeto que le tiene a la institución. Rodrigo Ureña confesó que siempre estará dispuesto a escuchar a la ‘U’, especialmente en momentos de crisis.

Rodrigo Ureña hoy trabaja en Millonarios. (Foto: X).

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Sin embargo, el mediocampista dejó en claro que su salida no depende solo de sus deseos futbolísticos. El jugador chileno mantiene un vínculo vigente con Millonarios de Colombia, club dueño de su carta pase.

Las trabas que frenan el fichaje de Rodrigo Ureña

La operación para concretar el regreso del volante de primera línea es altamente compleja en el aspecto económico. El futbolista cuenta con una cláusula de rescisión que Universitario deberá pagar si desea tenerlo de vuelta.

Peralta enfatizó que el contacto inicial fue un sondeo y actualmente no existe ninguna negociación formal en marcha. La directiva de Millonarios ya conoce la postura del jugador, pero la decisión final quedará en manos de Universitario.

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Reestructuración total para recuperar la identidad crema

Este acercamiento se produce en medio de cambios drásticos dentro de la institución de Ate. El despido del directivo Álvaro Barco marcó el inicio de una reestructuración que busca devolverle la mística al plantel.

El regreso de Rodrigo Ureña se mantiene como una posibilidad que entusiasma a toda la hinchada crema. Los próximos días serán claves para definir si la administración decide activar una oferta económica por el chileno.

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