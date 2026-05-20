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Copa Libertadores

“Nos costó $330 mil”: hinchas de Universitario destruyen a Martín Pérez Guedes y destacan a Sekou Gassama

Martín Pérez Guedes pudo darle el triunfo a Universitario ante Nacional, pero erró una gran chance de gol. Por otro lado, Sekou Gassama empezó a ganarse al hincha crema.

Nacional vs. Universitario por la Copa Libertadores 2026.
© Composición BOLAVIP.Nacional vs. Universitario por la Copa Libertadores 2026.

Universitario de Deportes logró un valioso empate en su visita a Nacional en la ciudad de Montevideo. El duelo que se disputó en el Estadio Gran Parque Central quedó igualado 0-0 y con ello es que los merengues ahora dependen de sí mismos para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Dicho todo esto, hay dos protagonistas que ahora mismo son tendencia nacionales.

Estamos hablando de Martín Pérez Guedes y de Sekou Gassama, quienes no necesariamente comparten los mismos comentarios por parte de los hinchas de Universitario de Deportes. Resulta que a los 90’+5 del partido se dio una acción clarísima en donde el atacante asistió al volante en área de Nacional de estupenda manera y este remató tan mal que ya no genera perdón.

“Fuera de la trivia, el gol fallado de Pérez Guedes nos costó 330 mil dólares. Inadmisible”, “Pérez Guedes no puede volver a jugar un minuto mas en Universitario” y “El gol que se perdió Martin Perez Guedes es para que se regrese caminando de Uruguay. Gassama le metió un pase genial. Increíble”; fueron algunos de los comentarios de los hinchas de la ‘U’ en contra del volante.

Fuente: 'X'.

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Por otro lado, sucedió lo opuesto con el ingresó de Sekou Gassama y los aficionados merengues reconocieron su buen accionar en el segundo tiempo. “Control y pase preciso con la pierna mala. No entro mal Gassama para haber jugado 3 minutos. Aguanto y descargó siempre” y “Si fuera Gassama no sé qué le haría hoy. Lo dejó solo hasta el arquero estaba acomodándose.

Fuente: 'X'.

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La última gran oportunidad de Universitario tras igualar ante Nacional en Uruguay

Dejando de lado las durísimas críticas a Martín Pérez Guedes y los repentinos elogios a Sekou Gassama luego del empate frente a Nacional en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo, lo concreto es que ahora Universitario de Deportes depende de sí mismo para conseguir la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Así es, se viene un duelo clave en Lima.

El próximo martes 26 de mayo a las 19:30 horas se jugará el partido entre Universitario de Deportes vs. Deportes Tolima en el Estadio Monumental. Los merengues con 5 puntos y los cafeteros con 7 unidades en el Grupo B del torneo continental evidencian la importancia de dicho encuentro, así que de todas maneras la última jornada estará plagada de diversas emociones.

Fuente: Universitario.

Fuente: Universitario.

La tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

#EquipoPJPGPEPPDGPUNTOS
1Coquimbo Unido5311+310
2Deportes Tolima5212+17
3Universitario5112-15
4Nacional5112-35

DATOS CLAVES

  • Universitario de Deportes igualó 0-0 en su visita a Nacional en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo.
  • Los hinchas criticaron duramente a Martín Pérez Guedes por fallar una clara ocasión de gol a los 90’+5 tras una gran asistencia de Sekou Gassama.
  • Los merengues recibirá a Deportes Tolima el próximo martes 26 de mayo a las 19:30 horas en un duelo clave por la clasificación a octavos de final.
Renato Pérez
Renato Pérez
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