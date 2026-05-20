“Nos costó $330 mil”: hinchas de Universitario destruyen a Martín Pérez Guedes y destacan a Sekou Gassama

Universitario de Deportes logró un valioso empate en su visita a Nacional en la ciudad de Montevideo. El duelo que se disputó en el Estadio Gran Parque Central quedó igualado 0-0 y con ello es que los merengues ahora dependen de sí mismos para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Dicho todo esto, hay dos protagonistas que ahora mismo son tendencia nacionales.
Estamos hablando de Martín Pérez Guedes y de Sekou Gassama, quienes no necesariamente comparten los mismos comentarios por parte de los hinchas de Universitario de Deportes. Resulta que a los 90’+5 del partido se dio una acción clarísima en donde el atacante asistió al volante en área de Nacional de estupenda manera y este remató tan mal que ya no genera perdón.
¡INCREÍBLE LO QUE ERRÓ PÉREZ GUEDES! Asistencia de Gassama y la perdió el volante.— ESPN Perú (@ESPNPeru) May 20, 2026
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“Fuera de la trivia, el gol fallado de Pérez Guedes nos costó 330 mil dólares. Inadmisible”, “Pérez Guedes no puede volver a jugar un minuto mas en Universitario” y “El gol que se perdió Martin Perez Guedes es para que se regrese caminando de Uruguay. Gassama le metió un pase genial. Increíble”; fueron algunos de los comentarios de los hinchas de la ‘U’ en contra del volante.
Fuente: ‘X’.
Fuente: ‘X’.
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Pese al empate ante Nacional, jugador de Universitario es liquidado por los hinchas: “Un dolor de ojos”
Por otro lado, sucedió lo opuesto con el ingresó de Sekou Gassama y los aficionados merengues reconocieron su buen accionar en el segundo tiempo. “Control y pase preciso con la pierna mala. No entro mal Gassama para haber jugado 3 minutos. Aguanto y descargó siempre” y “Si fuera Gassama no sé qué le haría hoy. Lo dejó solo hasta el arquero estaba acomodándose.
Fuente: ‘X’.
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La última gran oportunidad de Universitario tras igualar ante Nacional en Uruguay
Dejando de lado las durísimas críticas a Martín Pérez Guedes y los repentinos elogios a Sekou Gassama luego del empate frente a Nacional en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo, lo concreto es que ahora Universitario de Deportes depende de sí mismo para conseguir la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Así es, se viene un duelo clave en Lima.
El próximo martes 26 de mayo a las 19:30 horas se jugará el partido entre Universitario de Deportes vs. Deportes Tolima en el Estadio Monumental. Los merengues con 5 puntos y los cafeteros con 7 unidades en el Grupo B del torneo continental evidencian la importancia de dicho encuentro, así que de todas maneras la última jornada estará plagada de diversas emociones.
Fuente: Universitario.
La tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026
|#
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DG
|PUNTOS
|1
|Coquimbo Unido
|5
|3
|1
|1
|+3
|10
|2
|Deportes Tolima
|5
|2
|1
|2
|+1
|7
|3
|Universitario
|5
|1
|1
|2
|-1
|5
|4
|Nacional
|5
|1
|1
|2
|-3
|5
DATOS CLAVES
- Universitario de Deportes igualó 0-0 en su visita a Nacional en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo.
- Los hinchas criticaron duramente a Martín Pérez Guedes por fallar una clara ocasión de gol a los 90’+5 tras una gran asistencia de Sekou Gassama.
- Los merengues recibirá a Deportes Tolima el próximo martes 26 de mayo a las 19:30 horas en un duelo clave por la clasificación a octavos de final.