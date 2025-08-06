Palmeiras en una crisis total: Corinthians se lo dejó servido a Universitario

A solo días para reanudarse la Copa Libertadores, el cuadro de Palmeiras ha entrado en una crisis que nadie esperaba. Y todo es por culpa del Corinthians que los expuso en el último partido que disputaron por la Copa Brasil. Los hinchas dejan solo al entrenador y se vive un ambiente poco amigable en el país brasileño que podría ser aprovechado por los ‘cremas’.

El ‘Verdao’ no está pasando su mejor momento en la temporada, viene de resultados que lo han complicado mucho. Sobre todo si hablamos de un torneo que para los brasileños es sagrado, la Copa Brasil. En donde acaban de ser eliminados por el equipo de André Carrillo. Un global de 3-0 dejó al cuadro de Sao Paulo sin chances de avanzar a una siguiente etapa.

Palmeiras 0-2 Corinthians (Foto: Corinthians).

Pero no estamos hablando de cualquier torneo, hablamos que en la Copa Brasil se paga al campeón la fría suma de 17 millones de dólares. Un dineral si comparamos con lo que pueden pagar en otros países. Por lo que es una competencia de alto nivel y al quedar fuera en los dieciseisavos de final ha sido una bomba terrible para la afición.

Esta podría ser una gran oportunidad para Universitario de Deportes al encontrar un equipo expuesto, que tiene enemigos internos que vienen combatiendo entre ellos. Pues la hinchada está cansada de su entrenador y lo demostraron en el último partido sin ninguna clase de reparo.

Hinchas en contra de Abel Ferreira

Simplemente la afición del Palmeiras no dudó un solo momento en demostrar su disconformidad con el último resultado. Por eso en pleno partido no dudaron un solo momento en hacer cánticos en contra de su DT. “Ey, Abel, ándate a la mier…”, fue lo que los aficionados no dudaron en gritar desde las tribunas junto a aplausos irónicos.

Esta es una muestra más que clara que se rompió todo entre la afición y el entrenador. Por lo que no sería raro que se pueda ver algún cambio en la dirección técnica en los próximos días. Este partido pudo ser un golpe duro que podría ser pagado con la cabeza del portugués.

¿Cuándo juega Universitario vs. Palmeiras?

Por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América se enfrentarán Universitario vs. Palmeiras. La fecha para el primer compromiso está pactada para el día jueves 14 de agosto en el estadio Monumental desde las 19:30 horas de Perú. Duelo que será dirigido por el árbitro argentino Facundo Tello.

