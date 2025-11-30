Tras la maldición de Alianza Lima con Palmeiras, el mensaje de Flamengo para Universitario al ser campeón de la Libertadores

Flamengo marcó un nuevo capítulo en su legado al coronarse campeón de la Copa Libertadores 2025 en el Estadio Monumental de Ate, alcanzando así el récord como el equipo brasileño con más títulos del certamen.

Publicidad

Publicidad

Tras imponerse sobre Palmeiras en la final, el conjunto carioca llamó la atención de todos al enviar un cálido saludo dirigido a Universitario de Deportes, equipo que ejerce de local en el Monumental.

El equipo dirigido por Filipe Luís pasó más de un apuro en el coloso de Ate. En un duelo trabado y con pocas emociones, el exclub de Paolo Guerrero recién encontró la ventaja en la segunda mitad gracias a un cabezazo de Danilo.

El mensaje de Flamengo a Universitario

“Gracias, causitas, por prestarnos la casa para el festejo otra vez, Universitario”, se puede leer en el mensaje que publicó el mejor club del continente en sus redes sociales.

Publicidad

Publicidad

Recordemos que, Flamengo ya se había convertido en el mejor de Sudamérica en el estadio de Universitario. En 2019, el ‘Fla’ venció de manera dramática 2-1 a River Plate de Marcelo Gallardo para proclamarse campeón de la Libertadores.

ver también La impactante frase de Bruno Henrique que define a Lima tras título de Flamengo en la Libertadores

La respuesta de Universitario

El actual tricampeón del balompié peruano no dejó pasar la oportunidad y respondió al saludo que Flamengo compartió tras la final de la Copa Libertadores 2025.

Publicidad

Publicidad

“¡Siempre bienvenidos a nuestra casa, el Estadio Monumental de la ‘U’, queridos Irmãos de Flamengo“, respondieron desde el club ‘merengue’ en su cuenta de Twitter.

DATOS CLAVES

Flamengo se coronó campeón de la Copa Libertadores 2025 al vencer a Palmeiras en la final.

Publicidad

Publicidad

Flamengo alcanzó el récord como el equipo brasileño con más títulos de Copa Libertadores.