Alianza Lima, el responsable de que Palmeiras no salga campeón de la Copa Libertadores 2025

Terminó la Copa Libertadores 2025 y Flamengo gritó campeón por cuarta vez en toda su historia. Los dirigidos por Filipe Luís vencieron 1-0 a Palmeiras en el Estadio Monumental de Lima en una tremenda fiesta que, de acuerdo a lo visto en el campo de juego, no colmó las expectativas ni nada por el estilo. Eso si, Alianza Lima genera cierta tendencia frente al resultado del día de hoy.

Publicidad

Publicidad

¿Por qué Alianza Lima tiene un nivel de relación con la más reciente derrota de Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2025? Si bien el equipo blanquiazul no jugó y ni siquiera tuvo oportunidad de estar con los jugadores del ‘Verdao’, existe una especie de maldición que incluso fue advertida por algunos medios deportivos brasileños en la previa del partido de hoy frente a Flamengo.

Tweet placeholder

El hecho de que Palmeiras haya tenido como centro de entrenamiento las instalaciones del Estadio Alejandro Villanueva del barrio de Matute, lugar donde juega de local Alianza Lima, generó algunos rumores de que históricamente el equipo que trabaja en dicho recinto deportivo no logra el título continental. Así mismo sucedió con River Plate en la final de la Copa Libertadores 2019.

Publicidad

Publicidad

En ‘Globo Esporte’ le advirtieron a Palmeiras sobre la maldición de Alianza Lima

“¿Ya oíste hablar de la ‘Maldición de Matute‘, apodo del estadio, que es del barrio donde queda el estadio? Un colega me contó que una historia, bien local, bien peruana y que tiene ver con el estadio mismo. Es una cosa bien peruana, lógico es una broma de los seguidores de Universitario, que entrena y juega de local en el Monumental”; comentaron en el medio brasileño ‘Globo Esporte‘.

Tweet placeholder

ver también Cuánto dinero ganan Universitario y Perú por la final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo

A raíz de esta situación es que la explicación del periodista brasileño siguió por el mismo camino y dio algunos detalles de lo que representa esta presunta maldición en el Perú. “¿Palmeiras maldito? ¡Así es! Hay una leyenda urbana circulando en Lima, que dice que quien entrena en el Estadio Alejandro Villanueva, sede del Alianza Lima, pierde. En 2019, River Plate entrenó allí. ¡Uff! ¿Pasará lo mismo en la final de la Libertadores de 2025?”.

Publicidad

Publicidad

Fuente: getv

¿Cómo estuvo la final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras vs. Flamengo?

En la previa, muchos coincidían en que la gran final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras vs. Flamengo pintaba para ser un verdadero partidazo y que no tenía pierde para los hinchas de ambos equipos y los neutrales. No fue así. El trámite no representó dicha premisa ya que en gran parte del encuentro no se apreció un buen juego ni tampoco la emoción que se esperaba en la cancha.

Recién en los minutos finales, cuando el ‘Mengao‘ iba ganando 1-0 con gol de Danilo, fue el ‘Verdao‘ quien tomó la iniciativa sobre el área rival para encontrar la igualdad en el marcador. Esto no sucedió y finalmente el triunfo se mantuvo para los dirigidos por Filipi Luís, quien hizo historia con el equipo de sus amores al conseguir la cuarta estrella en el continente sudamericano.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES