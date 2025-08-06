Tras los rumores que lo alejan de Universitario, la revelación de Rodrigo Ureña que sorprende: “No puedo defenderme”

En pleno mercado de pases, la estadía de Rodrigo Ureña en Universitario de Deportes ha estado plagada de distintos rumores que lo alejaban del fútbol peruano. Si bien es cierto que no se dieron a conocer de propuestas concretas durante el último tiempo, ahora se ha podido tener la misma palabra del protagonista respecto a sus proyecciones y próximos objetivos.
Lejos de confirmar algún interés formal desde el extranjero, Rodrigo Ureña no se guardó absolutamente nada al afirmar que no tiene representante y que cualquier interés que pueda existir se realiza directamente con él, además de que tiene la percepción de que han venido manoseando su nombre al relacionarlo con presuntas ofertas que en ningún momento se han podido dar.
“Son rumores periodísticos, han hablado estupideces muchas veces. Normalmente, cuando llegan ofertas por mí, me quiero ir yo, pero cuando vienen a buscar a un jugador de otro equipo, está bien y tiene que salir y migrar. Soy un jugador de Selección Chilena. En Colombia me fue bien, en mi país también antes de salir al extranjero. Hoy por hoy, estoy dedicado a la ‘U’ y quiero seguir haciendo las cosas de la mejor forma”; expresó Rodrigo Ureña en ‘L1 MAX‘.
Los objetivos de Rodrigo Ureña en Universitario en esta temporada 2025
Hablando netamente del aspecto futbolístico y de las planificaciones deportivas que tiene vistiendo la camiseta de Universitario de Deportes, Rodrigo Ureña enfatizó en las posibilidades concretas que tiene de ser nuevamente campeón con el equipo merengue ya que sus únicas proyecciones en estos momentos están puestas en el Torneo Clausura 2025 que se viene disputando.
“Hoy estoy avocado 100% a la U. Vengo haciéndolo desde hace 3 años prácticamente y me dedico a jugar partido a partido. Nunca me guardo nada. El tricampeonato es un sueño porque yo vengo jugando por Universitario y trato de hacer las cosas bien por mi equipo”; finalizó el volante chileno que representa ser una de las grandes figuras de Universitario de Deportes.
Lo que se le viene a Universitario en el Torneo Clausura 2025
Luego del triunfo de ayer por 0-2 ante Alianza Universidad de Huánuco en condición de visita, ahora Universitario de Deportes recibirá a Sport Boys del Callao el sábado 9 de agosto, luego enfrentarán a Palmeiras por la ida de la Copa Libertadores el 14 de agosto, visitarán a Sport Huancayo el 17 de agosto, jugarán la vuelta ante el ‘Verdao’ el 21 de agosto y finalmente se dará el clásico del fútbol peruano frente a Alianza Lima el 24 de agosto en el Estadio Monumental.
ver también
Eduardo López Villarreal dejó firme mensaje tras no ser elegido administrador de Universitario
ver también
Miguel Vargas brilla ante Alianza UDH y los hinchas de Universitario olvidan a Britos: “No se le extrañó”