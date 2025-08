🔴 VER GRATIS Y EN VIVO Universitario 1-0 Alianza Universidad vía L1 MAX: Juegan HOY Por el Torneo Clausura

Muy buenos días amigos de Bolavip Perú. Nos conectamos muy temprano para vivir el Minuto a Minuto del partido entre Universitario vs. Alianza Universidad, válido por la fecha 4 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú.

Universitario llega golpeado al cotejo pues no tendrá ni a Edison Flores ni a Diego Churín, ambos se quedaron en Lima. Tampoco estará Sebastián Britos, que será suplente y en su lugar atajará Miguel Vargas.

El periodista Gustavo Peralta publicó la primera imagen de la cancha del Heraclio Tapia previo al Universitario vs. Alianza Universidad. Clima caluroso y bien iluminado.

El once de Universitario para su duelo ante Alianza Universidad: Miguel Vargas; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, José Carabalí, Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha; José Rivera, Álex Valera.

10:50hs ¡EL ONCE DE UNIVERSITARIO!

De no haber ningún cambio, así saldrá Alianza Universidad vs. Universitario: Pedro Ynamine; Aldair Perleche, Alberto Ampuero, Otávio Gut, Alexi Gómez; Carlos Ascues, Omar Vásquez, Jeremy Canela, Jack Durán, Marcos Lliuya; Yorleys Mena.

11:00hs ¡EL ONCE DEL LOCAL!

11:10hs ¡EL PLUS DEL LOCAL!

Dicho y hecho: Universitario hizo oficial el once que tendrá en el duelo ante Alianza Universidad: Miguel Vargas; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, José Carabalí, Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha; José Rivera, Álex Valera.

José Carvallo habló en la previa del Universitario vs. Alianza Universidad y apuntó al factor del técnico Roberto Mosquera.

Rueda la pelota en el Heraclio Tapia de Huánuco y ya juegan Universitario vs. Alianza Universidad.

En una acción que tenemos que explica, con el tiempo cumplido Valera remató e Ynamine atajó. Luego, tras el rebote, Valera anotó el 2-0, pero el árbitro Kevin Ortega había avisado que se remataba el penal y terminaba el primer tiempo. Entonces, el remate de Valera tras el rebote no fue válido pues había culminado el primer tiempo.

Alianza Universidad de Huánuco tiene la iniciativa y casi consigue el empate, pero no logró concretar.

Universitario vs. Alianza Universidad en vivo vía L1 MAX: juegan en directo este martes 5 de agosto y online desde las 12:00 PM. de Perú.

¿A qué hora y en qué canal juegan Universitario vs. Alianza Universidad? El partido es hoy, martes 5 de agosto, y juegan desde las 12:00 PM. en vivo y en directo por las pantallas de L1 MAX y la aplicación de L1 MAX en su versión online.

