Por qué se demoró el inicio de la final de Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo

Todo estaba listo para el inicio del partido entre Palmeiras vs. Flamengo por la Copa Libertadores en el Estadio Monumental de Ate. Pero las cosas cambiaron de un momento a otro, esto debido a una demora en el inicio del encuentro. El partido ya no iniciará a las 16:00 horas como estaba previsto desde un comienzo ¿Qué fue lo que pasó?

Según lo que se ha conocido por ESPN, el encuentro sufrirá una inesperada demora. Pasando de dar inicio a las 16:00 horas a pasar a las 16:15 horas local. Con lo que en este caso, si bien es mínimo el cambio, se va a haber afectado el comienzo de esta contienda que definirá al próximo campeón del continente.

¿Por qué se cambió el horario de la final?

Como era de esperar, el cambio del horario de esta final se debe al acceso al estadio. Según lo que se ha conocido por el medio brasileño Globo, los equipos tuvieron algunos inconvenientes para poder llegar con facilidad al coloso de Ate. Por esa razón se ha determinado que el encuentro sufra un pequeño retraso para dar comienzo.

Este es uno de los problemas que por lo general siempre terminan complicando en los grandes eventos deportivos que se desarrollan en el país. Por lo general en Ate es muy complejo el ingreso pues solo hay un camino para el acceso, lo que limita mucho que puedan llegar una gran cantidad de personas al recinto. En este caso, el transito incluso para los mismos clubes es complejo a pesar de tener facilidades especiales.

De igual forma, una gran masa de aficionados van llegando poco a poco para poder estar presente en esta gran final continental. Que tiene nuevamente a Flamengo como uno de los protagonistas en este mismo estadio. La última vez el cuadro brasileño se enfrentó a River Plate y terminó ganando la contienda por 2-1 en el tiempo agregado. Gabriel Barbosa marcó los dos goles y hoy ya no sigue en el club.

