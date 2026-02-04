¿Por qué no juega Paolo Guerrero hoy en Alianza Lima ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026?

La expectativa por el debut de Alianza Lima en la Fase Previa de la Copa Libertadores 2026 ha generado una gran interrogante entre los hinchas. Sorpresivamente, Paolo Guerrero no arrancará como titular en el crucial duelo frente a 2 de Mayo en Paraguay.

¿Por qué no jugará hoy Paolo Guerrero en Alianza Lima?

La noticia fue confirmada por la periodista de L1 MAX, Ana Lucía Rodríguez, quien reveló que Federico Girotti será el encargado de comandar el ataque. Esta decisión técnica de Pablo Guede responde a una estrategia específica para contrarrestar el rigor físico del equipo paraguayo.

El estratega argentino ha decidido apostar por lo mejor de lo mejor, desde el silbatazo inicial, priorizando la potencia de su nuevo refuerzo. Girotti, quien llegó con el cartel de fichaje estrella este 2026, ofrece una movilidad y despliegue que el técnico considera vital para este escenario.

A pesar de la jerarquía indiscutible del “Depredador”, el comando técnico entiende que el ritmo de la Copa Libertadores en territorio guaraní exige una intensidad defensiva alta. En ese sentido, la juventud de Girotti permite una presión tras pérdida mucho más agresiva en campo rival.

Paolo Guerrero jugando en Huancayo. (Foto: X).

Paolo Guerrero podrá ingresar en el partido

Paolo Guerrero, el gran capitán blanquiazul, esperará su oportunidad en el banquillo de suplentes como una pieza de recambio estratégica. Guede confía en que la experiencia de Paolo sea determinante para cerrar el partido o buscar un resultado en los minutos finales.

El choque ante 2 de Mayo representa un desafío logístico y deportivo mayor para el cuadro íntimo en su búsqueda por llegar a la fase de grupos. Jugar en Pedro Juan Caballero requiere de futbolistas que estén al 100% de su capacidad aeróbica durante los noventa minutos.

Federico Girotti por encima de Paolo Guerrero

Esta variante ha generado diversos comentarios en redes sociales, pues Guerrero sigue siendo el máximo referente del plantel actual. Sin embargo, la directiva respalda plenamente la visión de Guede de poner por delante el rendimiento físico inmediato sobre los nombres históricos.

Con Girotti a la cabeza, Alianza Lima buscará dar el primer golpe en esta llave eliminatoria y asegurar medio boleto para la siguiente instancia. El fútbol peruano estará atento a cómo responde el refuerzo argentino ante la enorme responsabilidad de suplir al goleador histórico.

Paolo Guerrero renovó este año por todo el 2026. (Foto: X).

DATOS CLAVES