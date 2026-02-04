Cambio de regla a horas del partido de Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026

La CONMEBOL ha sorprendido al mundo deportivo con un anuncio de última hora que altera la dinámica de la Copa Libertadores 2026. A solo horas de que Alianza Lima visite a 2 de Mayo en Paraguay, se confirmó una nueva normativa obligatoria para todos los encuentros.

Cambio importante dentro del partido

Según reportó el Diario Olé, a partir de ahora se implementará una pausa de hidratación de 90 segundos por cada tiempo de juego. Esta medida rompe con la tradición de aplicar estos descansos únicamente bajo condiciones de calor extremo o alta humedad ambiental.

La disposición tiene un carácter estrictamente obligatorio y se ejecutará sin importar las condiciones climáticas de la sede. Esto significa que, incluso en climas frescos, el árbitro principal deberá detener las acciones en el estadio paraguayo para cumplir con el protocolo.

La justificación de la entidad sudamericana no se limita únicamente a la salud de los futbolistas de Alianza Lima y su rival de turno. De acuerdo con el ente rector, esta pausa busca “enriquecer la experiencia del público” a través de la transmisión oficial.

Alianza Lima listo para el partido contra 2 de Mayo. (Foto: X).

Se beneficiarán los espectadores del partido

Al detener el juego, las cámaras podrán captar perspectivas más cercanas de lo que sucede en los banquillos y las áreas técnicas. Esto permitirá que los aficionados observen de cerca las indicaciones tácticas de los entrenadores en momentos críticos del partido.

Para el comando técnico de Alianza Lima, este cambio representa un reto importante en la gestión del ritmo de juego fuera de casa. Un parón de 90 segundos puede cortar la intensidad de un equipo que busca manejar los tiempos en condición de visitante.

Entrenadores son los más felices

Por otro lado, esta ventana de tiempo ofrece una oportunidad de oro para realizar ajustes estratégicos sobre la marcha sin esperar al entretiempo. Los jugadores íntimos podrán recibir instrucciones directas para contener la presión del conjunto local en Paraguay.

Con esta notificación oficial del Diario Olé, el duelo entre peruanos y paraguayos será uno de los primeros en experimentar esta nueva realidad televisiva y deportiva. El fútbol sudamericano da un paso hacia un formato que prioriza la cercanía con el espectador y el contenido multimedia.

FIFA confirmó que cada partido del Mundial de 2026 incluirá ahora una pausa de hidratación. (Foto: X).

DATOS CLAVES