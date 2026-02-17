Independiente Medellín visita Uruguay para jugar ante Liverpool por el partido de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El conjunto colombiano busca meterse en la fase de grupos de la competencia continental, pero tiene un primer examen importante ante el duro conjunto uruguayo.

Ambos equipos vienen con un andar irregular por sus actuaciones en sus respectivos torneos locales. Independiente Medellín, tras un arranque difícil en la Liga BetPlay Dimayor-I, viene de ganarle 3-1 a Cúcuta y de un empate 1-1 ante Deportivo Pereira. Por su parte, Liverpool le había ganado 2-1 en el inicio del certamen uruguayo a Albion, pero perdió 2-1 ante Defensor Sporting.

El partido de ida no definirá la serie entre ambos equipos. Sin embargo, será un duelo clave, que puede darle ventaja a un equipo o el otro dependiendo del resultado. A continuación, el panorama.

¿Qué pasa si Independiente Medellín le gana a Liverpool?

Si Independiente Medellín le gana a Liverpool en Uruguay, dará un paso importante para la clasificación a la fase 3 de la Copa Libertadores 2026. Si bien no lo tendrá asegurado, el hecho de definir de local la serie es un aliciente que puede resultar clave, sobre todo, si logra esa victoria.

¿Qué pasa si Independiente Medellín empata ante Liverpool?

Si Independiente Medellín empata ante Liverpool, también es un buen resultado pensando en el partido de vuelta. ¿Por qué? Es que con una victoria por cualquier marcador le permitirá clasificar a la fase 3.

¿Qué pasa si Independiente Medellín pierde ante Liverpool?

Si Independiente Medellín pierde ante Liverpool, complicará sus posibilidades de clasificación. La cantidad de goles de diferencia será vital para el partido de vuelta. Una caída por sólo un gol de diferencia será mejor (más allá del mal resultado) que ser derrotado por dos tantos o más. Esto último llevaría a que el conjunto colombiano deba ganar por amplio margen para tener alguna chance de acceder a la siguiente instancia.

¿A qué hora y dónde ver Liverpool vs. Independiente Medellín?

Liverpool vs. Independiente Medellín se juega este martes 17 de febrero desde las 19:30 horas (en Lima, Perú) en el Estadio Parque Alfredo Víctor Viera de Montevideo por el partido de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

En tanto, la transmisión del partido para verlo en vivo corre por cuenta de ESPN en TV para gran parte de Sudamérica (excepto Argentina, que va por FOX Sports) y de la plataforma Disney+ Premium vía online para toda Sudamérica.

En Centroamérica y México, por su parte, va por ESPN 2 y Disney+ Premium. Y en los Estados Unidos se puede mirar por fuboTV, fubo Latino, Tubi, ViX, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS XTRA en Español.

Datos claves