Así quedó la tabla de posiciones de la LPV tras el Circolo 2-3 San Martín

La tabla de posiciones de posiciones de la Liga Peruana de Vóley se movió este sábado 28 tras 3 emocionantes encuentros.

Por Bruno Castro

San Martín.
© San Martín VóleySan Martín.

La Liga Peruana de Vóley está llegando a su final en su segunda etapa. En esta oportunidad se viene jugando la fecha número 8, dejando tan solo una jornada más por disputarse. En este caso, la tabla se viene moviendo con mucha intensidad en la parte alta que trae cambios muy importantes para el desarrollo de los cuartos de final.

En el primer encuentro disputado en el Polideportivo de Villa El Salvador, el cuadro de Géminis logró derrotar por 3-0 a Deportivo Soan en un choque dominado por el cuadro celeste. Este duelo culminó de la siguiente forma con sets: 25 a 22, 25 a 16 y 25 a 16.

Por el lado del cuadro de Regatas Lima hizo lo propio ante el conjunto de Rebaza Acosta, al cual no tuvo problemas para poder derrotarlo por un contundente 3-0. En este caso si se notó la superioridad del cuadro chorrillano que venció por 25 a 15, 25 a 15 y 25 a 18.

Sobre el partido de la fecha, pues nos quedamos con el San Martín frente a Circolo Sportivo Italiano, duelo que sacó chispas. En el primer set el conjunto de Pueblo Libre logró ganarlo por 22 a 25, después hizo lo mismo con un peleado 25 a 27. Luego, el cuadro ‘santo’ despertó ganando 25 a 16 y 25 a 23 lo que obligó a un emocionante quinto set, que terminó 15 a 11.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Tras los primeros encuentros de la jornada, así terminó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley.

#EquiposPJPGPPPTS
1San Martín1917248
2Alianza Lima1815346
3Universitario1815344
4Géminis1911831
5Regatas Lima1911830
6Atlético Atenea189929
7Circolo Sportivo Italiano1981125
8Deportivo Soan1951418
9Rebaza Acosta1951415
10Olva Latino1851314

Partidos de la fecha 8

Así se vienen disputando los partidos de la fecha número 8 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley.

Sábado 28 de febrero:

  • Géminis 3-0 Deportivo Soan
  • Regatas Lima 3-0 Rebaza Acosta
  • San Martín 3-2 Circolo

Domingo 1 de marzo:

  • Atlético Atenea vs. Olva Latino
  • Universitario vs. Alianza Lima

Datos Claves

  • San Martín lidera la tabla con 48 puntos tras vencer 3-2 a Circolo Sportivo Italiano.
  • Géminis y Regatas Lima ganaron sus respectivos encuentros por 3-0 el sábado 28 de febrero.
  • El partido entre Universitario y Alianza Lima se disputará el domingo 1 de marzo.
Bruno Castro
