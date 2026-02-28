Así quedó la tabla de posiciones de la LPV tras el Circolo 2-3 San Martín

La Liga Peruana de Vóley está llegando a su final en su segunda etapa. En esta oportunidad se viene jugando la fecha número 8, dejando tan solo una jornada más por disputarse. En este caso, la tabla se viene moviendo con mucha intensidad en la parte alta que trae cambios muy importantes para el desarrollo de los cuartos de final.
En el primer encuentro disputado en el Polideportivo de Villa El Salvador, el cuadro de Géminis logró derrotar por 3-0 a Deportivo Soan en un choque dominado por el cuadro celeste. Este duelo culminó de la siguiente forma con sets: 25 a 22, 25 a 16 y 25 a 16.
Por el lado del cuadro de Regatas Lima hizo lo propio ante el conjunto de Rebaza Acosta, al cual no tuvo problemas para poder derrotarlo por un contundente 3-0. En este caso si se notó la superioridad del cuadro chorrillano que venció por 25 a 15, 25 a 15 y 25 a 18.
Sobre el partido de la fecha, pues nos quedamos con el San Martín frente a Circolo Sportivo Italiano, duelo que sacó chispas. En el primer set el conjunto de Pueblo Libre logró ganarlo por 22 a 25, después hizo lo mismo con un peleado 25 a 27. Luego, el cuadro ‘santo’ despertó ganando 25 a 16 y 25 a 23 lo que obligó a un emocionante quinto set, que terminó 15 a 11.
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley
Tras los primeros encuentros de la jornada, así terminó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley.
|#
|Equipos
|PJ
|PG
|PP
|PTS
|1
|San Martín
|19
|17
|2
|48
|2
|Alianza Lima
|18
|15
|3
|46
|3
|Universitario
|18
|15
|3
|44
|4
|Géminis
|19
|11
|8
|31
|5
|Regatas Lima
|19
|11
|8
|30
|6
|Atlético Atenea
|18
|9
|9
|29
|7
|Circolo Sportivo Italiano
|19
|8
|11
|25
|8
|Deportivo Soan
|19
|5
|14
|18
|9
|Rebaza Acosta
|19
|5
|14
|15
|10
|Olva Latino
|18
|5
|13
|14
Partidos de la fecha 8
Así se vienen disputando los partidos de la fecha número 8 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley.
Sábado 28 de febrero:
- Géminis 3-0 Deportivo Soan
- Regatas Lima 3-0 Rebaza Acosta
- San Martín 3-2 Circolo
Domingo 1 de marzo:
- Atlético Atenea vs. Olva Latino
- Universitario vs. Alianza Lima
Datos Claves
- San Martín lidera la tabla con 48 puntos tras vencer 3-2 a Circolo Sportivo Italiano.
- Géminis y Regatas Lima ganaron sus respectivos encuentros por 3-0 el sábado 28 de febrero.
- El partido entre Universitario y Alianza Lima se disputará el domingo 1 de marzo.