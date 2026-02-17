Es tendencia:
¿Qué pasa si Sporting Cristal gana, empata o pierde ante 2 de Mayo en la ida de fase 2 de la Copa Libertadores 2026?

Sporting Cristal se enfrenta a 2 de Mayo en un increíble encuentro en Paraguay y esto pasará si gana, empata o pierde.

Por Bruno Castro

Sporting Cristal vs. 2 de Mayo.
© Cristal y 2 de MayoSporting Cristal vs. 2 de Mayo.

La Copa Libertadores ingresa en la fase 2 en busca de los clasificados a la fase de grupos, así como los que terminarán en la Copa Sudamericana. En este caso se viene un juego bastante especial, pues lo que pudo ser un choque entre peruanos, terminó siendo un encuentro entre Paraguay y Perú.

Sporting Cristal será el rival que tenga uno de los equipos revelación del torneo internacional. Hablamos de 2 de Mayo, conjunto que por ahora corre como uno de los que hay que estar atentos. Sobre todo, después de lo que fue el choque que tuvo con Alianza Lima al que le terminó ganando de forma sorpresiva y lo sacó rápido de este certamen.

¿Qué pasa si Sporting Cristal gana ante 2 de Mayo?

La victoria de Sporting Cristal será una de las medidas que tenga Paulo Autuori para poder mantener la calma en el choque de vuelta. Esto le conviene al conjunto ‘celeste’ para así tener la ventaja en casa y poder definir más tranquilos. Ya vieron que es un equipo duro de roer el paraguayo, así que sacar un triunfo les convendría bastante.

Puede ser una imagen de fútbol, fútbol y texto
Felipe Vizeu (Foto: Sporting Cristal).
Al ser choques de ida y vuelta, comenzar ganando llena de confianza y aparte, también da la chance de jugar con el resultado. Un punto importante para el conjunto ‘celeste’.

¿Qué pasa si Sporting Cristal empata ante 2 de Mayo?

En el caso del empate podría ser conveniente para los paraguayos, quienes saben cerrarse muy bien. Saben que no son favoritos ante el cuadro peruano, por esa razón buscarían tener la chance de dar una gran sorpresa en Lima. Así que es un resultado que podría dejar a los peruanos complicados.

Eso sí, dejaría el resultado abierto para que el choque de vuelta se pueda llegar a resolver en Lima y ver que es lo que ocurre en la cancha. Permitiendo que el choque sea parejo para ambos.

¿Qué pasa si Sporting Cristal pierde ante 2 de Mayo?

Ahora si hablamos de una derrota ya estamos hablando de un tema más importante. Si en caso el cuadro de Sporting Cristal pierde, dejará que el conjunto de 2 de Mayo se pueda llegar a crecer como pasó con Alianza Lima. Saben muy bien lo que es defender y buscar la contra, así que no le conviene tenerlos así al cuadro ‘Gallo’.

Puede ser una imagen de fútbol, fútbol y texto que dice
Diego Acosta (Foto: 2 de Mayo).

Correr detrás del balón en busca de la victoria, eso es algo que a Sporting Cristal no le va a convenir. Más sabiendo que se le viene un choque difícil frente al elenco de Universitario de Deportes en la Liga 1. Un gran desgaste podría ocurrir y sacarlo de la pelea en dos certámenes casi a la vez.

Datos Claves

  • Sporting Cristal enfrenta a 2 de Mayo en la fase 2 de la Copa Libertadores.
  • El equipo paraguayo 2 de Mayo eliminó previamente a Alianza Lima del certamen internacional.
  • El entrenador Paulo Autuori busca un triunfo para definir la serie en Lima.
Bruno Castro
Bruno Castro
