Jefferson Farfán felicitó a Matías Succar tras ser el héroe de Cienciano en el ‘Clásico Cusqueño’: “Qué alegría”

En el marco de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026, Deportivo Garcilaso y Cienciano se enfrentaron en el histórico ‘Clásico Cusqueño‘ en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El héroe de la noche de ayer Matías Succar, quien anotó el 3-2 definitivo a los 90’+6 para desatar la locura de los hinchas imperiales. Es por ello que Jefferson Farfán se animó a darle unas palabras al delantero.

Publicidad

Publicidad

Sabiendo que durante el último tiempo no la ha venido pasando nada bien en el fútbol peruano, sobre todo vistiendo la camiseta de Alianza Lima en donde no pudo anotar goles durante varios meses de competencia, la realidad indica que el destino le tenía algo preparado a un Matías Succar que celebró entre lágrimas un verdadero triunfazo en la ciudad del Cusco.

Dicho esto, Jefferson Farfán aprovechó las redes sociales para felicitar Matías Succar, con quien compartió algunos momentos en la Selección Peruana hace algunos años. “Bien merecido, sobrino. Llegó el momento que tanto esperabas . Te dije que volverías a disfrutar. Qué alegría. Los tiempos de Dios son perfectos”; publicó vía Instagram acompañando las declaraciones del goleador.

Publicidad

Publicidad

Fuente: @jefferson_farfan_oficial

No perdamos de vista que Matías Succar cambió de aires para esta temporada 2026 y tomó la decisión de jugar en Cienciano. Si bien todavía no se ha convertido en un titular indiscutible, ingresos como los de ayer frente a Deportivo Garcilaso dejan en evidencia que goza de una confianza distinta a la del pasado y que sin duda podría ayudarlo a encontrar sus mejores versiones.

La emoción a flor de piel de Matías Succar luego de darle el triunfo a Cienciano ante Deportivo Garcilaso

Publicidad

Publicidad

ver también Comisión Disciplinaria abrió proceso contra Rabanal, Concha y Fara tras denuncia de Alianza Lima

Cuando el partido estaba empatado 2-2 y las emociones se mantenían en cada una de las jugadas del duelo entre Deportivo Garcilaso vs. Cienciano, apareció la figura de Matías Succar a los 90’+6 para anotar el 3-2 definitivo en el marcador. Aprovechando un rebote del arquero Patrick Zubczuk y estando atento a dicha acción, el atacante se mostró muy extasiado apenas sonó el pitazo final.

“Mucho tiempo difícil aguantando, manteniéndome entrenando y trabajando. Lo de hoy creo que es un premio de Dios y la vida. Sabía que en algún momento me iba a tocar algo así. Mi agradecimiento a los compañeros porque a pesar de que nos hicieron el gol en contra nos mantuvimos fuertes. Es un regalo para la gente de Cusco ya que hace un tiempo no se ganaba este tipo de clásicos y hacerlo de esta manera es una cosa increíble”; declaró Matías Succar para ‘L1 MAX‘.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES