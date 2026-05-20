Qué resultados necesita Universitario para clasificar a octavos de la Copa Libertadores tras empatar 0-0 ante Nacional

Universitario de Deportes jugó su quinto partido en la Copa Libertadores y todavía tiene chances de seguir en esta competencia. Esta es una gran noticia para el cuadro de Ate, que todavía mantiene las expectativas altas para poder meterse a los octavos de final.

Publicidad

En condición de visitante le cuadro de Héctor Cúper logró un empate vital ante Nacional. Si bien los ‘cremas’ no mostraron un buen rendimiento en el ataque, si lo hicieron a nivel defensivo, lo cual terminó por ayudarlos a mantener su portería en cero. Consiguiendo un punto que los mantiene en el tercer lugar de la tabla de posiciones.

¿Qué resultados necesita Universitario para meterse a los octavos de la Copa Libertadores?

Con este empate Universitario se queda en la tercera casilla con 5 puntos. Mientras tanto, Coquimbo Unido aseguró su clasificación con 10 puntos, Deportes Tolima segundo con 7 unidades. Mientras que Nacional se queda con 5 también.

De esta forma, lo que la ‘U’ necesita para estar en los octavos de final es vencer en el último partido a Tolima en el Estadio Monumental. Con ello clasificará como segundo ya que sumará un total de 8 puntos. Ahora, lo que también es importante que el cuadro de Nacional no golee a Coquimbo Unido. Los ‘cremas’ son mejores en diferencia de goles por 2.

Publicidad

Así que en este caso, una victoria por 1-0 del cuadro de Cúper es suficiente para que se metan a los octavos de final. Mientras Nacional no gane por 3 o más goles. Así estarán nuevamente en esta fase de eliminatoria.

Tabla de posiciones del grupo de Universitario

# Equipo PJ PG PE PP DG PTS 1 Coquimbo 5 3 1 1 +3 10 2 Tolima 5 2 1 2 +1 7 3 Universitario 5 1 2 2 -1 5 4 Nacional 5 1 2 2 -3 5

Datos Claves

Universitario de Deportes consiguió un empate frente a Nacional en la Copa Libertadores.

consiguió un empate frente a Nacional en la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Héctor Cúper acumula 5 puntos en la tabla de posiciones.

acumula en la tabla de posiciones. Universitario necesita vencer a Deportes Tolima en el Estadio Monumental para lograr clasificar.