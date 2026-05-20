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Copa Libertadores

Universitario vs Tolima: día, hora y canal TV del último duelo por el Grupo B de la Copa Libertadores 2026

El cuadro 'crema' se juega la clasificación ante el elenco colombiano en la última fecha del torneo. Conoce todos los detalles del duelo.

Universitario vs Tolima se enfrentan en la última fecha de fase de grupos de la Libertadores.
© DifusiónUniversitario vs Tolima se enfrentan en la última fecha de fase de grupos de la Libertadores.

Luego del empate 0-0 frente a Nacional en Montevideo, Universitario de Deportes deberá enfocarse en su próximo gran reto en la Copa Libertadores 2026.

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El cuadro ‘crema’ recibirá a Deportes Tolima en el estadio Monumental por la última jornada de la fase de grupos, en un duelo clave que podría definir su clasificación a la siguiente etapa del torneo. Revisa todos los detalles de este trascendental compromiso.

¿Cuándo juega Universitario vs Tolima?

El partido entre Universitario y Deportes Tolima por la sexta jornada de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo el próximo martes 26 de mayo en el estadio Monumental de Lima.

¿A qué hora juega y dónde ver Universitario vs Tolima?

El duelo entre Universitario y Deportes Tolima tiene previsto iniciar a las 19:30 horas de Perú y Colombia. Hasta el momento, no se ha confirmado qué canal transmitirá el partido. Sin embargo, lo que sí se sabe el encuentro sí podrá verse vía streaming por la plataforma Disney+ todo Sudamérica.

¿Qué necesita Universitario para clasificar a octavos?

Tras este resultado, Universitario mantiene vivas sus opciones de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Para lograrlo, el conjunto estudiantil está obligado a vencer a Deportes Tolima en el Monumental.

Si empata o pierde, dependerá de que Nacional no supere a Coquimbo Unido, ya que una victoria del elenco uruguayo podría dejarlo fuera de toda competencia internacional.

Así va la tabla de posiciones del Grupo B

Pos.EquipoPJPGPEPPDGPTS
1Coquimbo Unido5311+310
2Deportes Tolima5212+17
3Universitario5112-15
4Nacional5112-35

DATOS CLAVES

  • Universitario recibirá a Deportes Tolima el próximo martes 26 de mayo en el Estadio Monumental.
  • El partido comenzará a las 19:30 horas (Perú/Colombia) y se transmitirá vía streaming por Disney+.
  • El equipo crema está obligado a ganar para asegurar su clasificación a los octavos de final.
Nicole Cueva
Nicole Cueva
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