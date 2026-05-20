Universitario vs Tolima: día, hora y canal TV del último duelo por el Grupo B de la Copa Libertadores 2026

Luego del empate 0-0 frente a Nacional en Montevideo, Universitario de Deportes deberá enfocarse en su próximo gran reto en la Copa Libertadores 2026.
El cuadro ‘crema’ recibirá a Deportes Tolima en el estadio Monumental por la última jornada de la fase de grupos, en un duelo clave que podría definir su clasificación a la siguiente etapa del torneo. Revisa todos los detalles de este trascendental compromiso.
¿Cuándo juega Universitario vs Tolima?
El partido entre Universitario y Deportes Tolima por la sexta jornada de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo el próximo martes 26 de mayo en el estadio Monumental de Lima.
¿A qué hora juega y dónde ver Universitario vs Tolima?
El duelo entre Universitario y Deportes Tolima tiene previsto iniciar a las 19:30 horas de Perú y Colombia. Hasta el momento, no se ha confirmado qué canal transmitirá el partido. Sin embargo, lo que sí se sabe el encuentro sí podrá verse vía streaming por la plataforma Disney+ todo Sudamérica.
¿Qué necesita Universitario para clasificar a octavos?
Tras este resultado, Universitario mantiene vivas sus opciones de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Para lograrlo, el conjunto estudiantil está obligado a vencer a Deportes Tolima en el Monumental.
Si empata o pierde, dependerá de que Nacional no supere a Coquimbo Unido, ya que una victoria del elenco uruguayo podría dejarlo fuera de toda competencia internacional.
Así va la tabla de posiciones del Grupo B
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DG
|PTS
|1
|Coquimbo Unido
|5
|3
|1
|1
|+3
|10
|2
|Deportes Tolima
|5
|2
|1
|2
|+1
|7
|3
|Universitario
|5
|1
|1
|2
|-1
|5
|4
|Nacional
|5
|1
|1
|2
|-3
|5
DATOS CLAVES
- Universitario recibirá a Deportes Tolima el próximo martes 26 de mayo en el Estadio Monumental.
- El partido comenzará a las 19:30 horas (Perú/Colombia) y se transmitirá vía streaming por Disney+.
- El equipo crema está obligado a ganar para asegurar su clasificación a los octavos de final.