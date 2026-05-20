Universitario vs Tolima: día, hora y canal TV del último duelo por el Grupo B de la Copa Libertadores 2026

El cuadro 'crema' se juega la clasificación ante el elenco colombiano en la última fecha del torneo. Conoce todos los detalles del duelo.

Luego del empate 0-0 frente a Nacional en Montevideo, Universitario de Deportes deberá enfocarse en su próximo gran reto en la Copa Libertadores 2026.

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El cuadro ‘crema’ recibirá a Deportes Tolima en el estadio Monumental por la última jornada de la fase de grupos, en un duelo clave que podría definir su clasificación a la siguiente etapa del torneo. Revisa todos los detalles de este trascendental compromiso.

¿Cuándo juega Universitario vs Tolima?

El partido entre Universitario y Deportes Tolima por la sexta jornada de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo el próximo martes 26 de mayo en el estadio Monumental de Lima.

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¿A qué hora juega y dónde ver Universitario vs Tolima?

El duelo entre Universitario y Deportes Tolima tiene previsto iniciar a las 19:30 horas de Perú y Colombia. Hasta el momento, no se ha confirmado qué canal transmitirá el partido. Sin embargo, lo que sí se sabe el encuentro sí podrá verse vía streaming por la plataforma Disney+ todo Sudamérica.

¿Qué necesita Universitario para clasificar a octavos?

Tras este resultado, Universitario mantiene vivas sus opciones de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Para lograrlo, el conjunto estudiantil está obligado a vencer a Deportes Tolima en el Monumental.

Si empata o pierde, dependerá de que Nacional no supere a Coquimbo Unido, ya que una victoria del elenco uruguayo podría dejarlo fuera de toda competencia internacional.

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Así va la tabla de posiciones del Grupo B

Pos. Equipo PJ PG PE PP DG PTS 1 Coquimbo Unido 5 3 1 1 +3 10 2 Deportes Tolima 5 2 1 2 +1 7 3 Universitario 5 1 1 2 -1 5 4 Nacional 5 1 1 2 -3 5

DATOS CLAVES

Universitario recibirá a Deportes Tolima el próximo martes 26 de mayo en el Estadio Monumental.

El partido comenzará a las 19:30 horas (Perú/Colombia) y se transmitirá vía streaming por Disney+.

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