Tras caerse la posibilidad de incorporar a Miguel Trauco, Sport Boys reaccionó rápidamente en el mercado y cerró la llegada de un nuevo lateral izquierdo con experiencia en el fútbol peruano. El elegido es bicampeón de la Liga 1 y llega para reforzar la banda izquierda del cuadro chalaco en el Torneo Apertura.

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La información fue confirmada por el periodista Jorge Solari, quien señaló que el defensor Nilson Loyola ya tiene todo encaminado para sumarse al equipo rosado luego de que se frustrara la negociación con Trauco. De esta manera, el club del Callao encontró una alternativa inmediata para cubrir una posición que consideraban prioritaria.

Loyola llega con un recorrido importante dentro del fútbol peruano, ya que fue bicampeón de la Liga 1 defendiendo las camisetas de Sporting Cristal y FBC Melgar, clubes donde logró consolidarse como uno de los laterales izquierdos más regulares del campeonato en los últimos años.

Además de su experiencia en torneos locales, el defensor también cuenta con recorrido internacional al haber sido convocado a la Selección Peruana de Fútbol, con la que incluso participó en el proceso mundialista que llevó a Perú a disputar la Copa Mundial de la FIFA 2018.

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Nilson Loyola con Perú en el Mundial Rusia 2018. (Foto: X)

Nilson Loyola ficha por Sport Boys

Actualmente con 31 años, Nilson Loyola llega al conjunto del Puerto con la misión de aportar experiencia, equilibrio defensivo y proyección ofensiva en un equipo que busca reforzar su estructura para competir con mayor solidez en el campeonato.

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Con este fichaje, Sport Boys intenta pasar la página tras la caída de las negociaciones con Miguel Trauco y apuesta por un futbolista probado en la Liga 1, confiando en que su trayectoria y liderazgo ayuden a fortalecer el plantel en la presente temporada.

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Nilson Loyola con la camiseta de la Selección Peruana. (Foto: X)

¿Cuántos años tiene Nilson Loyola?

Nilson Loyola tiene 31 años pues nació el 26 de octubre de 1994, es nuevo jugador de Sport Boys y además se coronó campeón de la Liga 1 con la camiseta de Melgar y de Sporting Cristal.

¿Cuánto vale actualmente Nilson Loyola?

Nilson Loyola vale 300 mil euros actualmente a sus 31 años, según la información oficial de Transfermarkt. Hay que mencionar que su mejor cotización llegó en el 2022 cuando tenía 28 años y jugaba en Sporting Cristal pues alcanzó 600 mil euros.

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Datos claves

Nilson Loyola fichó por Sport Boys tras caerse la incorporación de Miguel Trauco.

El lateral de 31 años fue bicampeón de la Liga 1 con Cristal y Melgar.

El defensor integró la Selección Peruana en el proceso para el Mundial Rusia 2018.

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