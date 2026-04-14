Tabla de posiciones del Grupo A de Copa Libertadores 2026: así va Cusco FC tras 2-1 ante Estudiantes

La fase de grupos de la Copa Libertadores sigue a todo dar y se viene jugando la fecha número dos. En este caso, en el grupo A se dio un partido bastante difícil para Cusco FC que tuvo mucho inconvenientes contra Estudiantes. Duelo que ha hecho que la tabla de posiciones se siga moviendo.

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El partido se mostró cuesta arriba para los cusqueños desde el minuto uno. En este caso, debido a que no tenían tanta solidez en el mediocampo, permitiendo que el ‘Pincha’ se haga duelo del balón. Lo cual hizo que a los 28 minutos logre el gol por un error de Pedro Díaz. El golero terminó chocándose con Aldair Fuentes y dejó solo a Facundo Farías para que anote.

Cuando todo parecía acabado apareció Lucas Colitto para poner calma a los peruanos. El atacante argentino llegó al área y como todo un 9 tuvo la frialdad para primero sacarse al central, después definir con categoría para poner el 1-1 que nadie esperaba.

Lastimosamente la alegría no duró mucho en el segundo tiempo los visitantes dejaron espacios, con lo cual el cuadro argentino marcó el 2-1 con un tremendo remate de Tiago Palacios. Por si fuera poco, Luca Colitto se terminaría de ir expulsado por una doble amarilla minutos más tarde para coronar un terrible inicio.

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Así va la tabla de posiciones del grupo A de la Copa Libertadores

Fixture de Cusco FC en la Copa Libertadores

Estos son los partidos que todavía tiene que disputar Cusco FC para tentar mantenerse en un torneo internacional este 2026.

Fecha 1 : Cusco FC 0-2 Flamengo

: Cusco FC 0-2 Flamengo Fecha 2: Estudiantes 2-1 Cusco FC

Estudiantes 2-1 Cusco FC Fecha 3: Independiente Medellín vs Cusco FC | 30/04

Independiente Medellín vs Cusco FC | 30/04 Fecha 4 : Cusco FC vs Estudiantes | 06/05

: Cusco FC vs Estudiantes | 06/05 Fecha 5: Cusco FC vs Independiente Medellín | 20/05

Cusco FC vs Independiente Medellín | 20/05 Fecha 6: Flamengo vs Cusco FC | 26/05

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