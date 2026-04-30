Tras el cierre de la fecha 3 del Grupo A de la Copa Libertadores con el duelo entre Independiente Medellín y Cusco FC en el Atanasio Girardot, el panorama empieza a aclararse en la lucha por la clasificación a octavos de final.

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A falta de tres jornadas (nueve puntos en juego), Flamengo es líder con 7 puntos, seguido por Estudiantes de La Plata con 5 unidades, luego está tercero Independiente Medellín con 4 y cierra Cusco FC último sin puntos.

La diferencia empieza a marcar una tendencia clara: Flamengo y Estudiantes toman ventaja y se perfilan como los principales candidatos para quedarse con los dos cupos a la siguiente fase del torneo.

Sin embargo, la próxima fecha podría ser determinante para encaminar definitivamente la clasificación a octavos de la Libertadores o abrir nuevamente el grupo si se dan algunos resultados sorpresivos.

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Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores

En ese contexto, Cusco FC recibirá en la altura del estadio Inca Garcilaso de la Vega a Estudiantes de La Plata el miércoles 6 de mayo desde las 5:00 PM, en un partido clave para sus aspiraciones.

Por su parte, Independiente Medellín será local ante Flamengo el jueves 7 de mayo desde las 7:30 PM en el Atanasio Girardot, en un duelo donde el equipo colombiano está obligado a sumar para seguir con vida en la Copa Libertadores.

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La tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores tras tres fechas. (Foto: X)

Partidos de la fecha 4 del Grupo A de la Copa Libertadores

Miércoles 6 de mayo | Cusco vs. Estudiantes | 5:00 PM

Jueves 7 de mayo | Medellín vs. Flamengo | 7:30 PM

Datos claves

Flamengo lidera el Grupo A con 7 puntos tras finalizar la tercera jornada.

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Cusco FC recibirá a Estudiantes el 6 de mayo a las 5:00 PM.