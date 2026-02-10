Deportivo Táchira vs. The Strongest EN VIVO por la Copa Libertadores 2026: vía ESPN, Disney+ y Fútbol Libre

Este duelo entre Deportivo Táchira y The Strongest nos dará muchas emociones. Los fanáticos ya calientan el ambiente.

El Deportivo Táchira busca una remontada histórica en el “Templo Sagrado” de Pueblo Nuevo tras caer por la mínima en la altura de La Paz. El conjunto venezolano confía en su fortaleza como local para revertir el global y asegurar su permanencia en el certamen continental.

Así llegan The Strongest y Deportivo Táchira

The Strongest llega a San Cristóbal con la misión de defender su ventaja de 2-1 obtenida en el partido de ida. El equipo boliviano apuesta por un esquema ordenado que le permita castigar de contragolpe y cerrar una clasificación que parece estar al alcance de su mano.

La clave del encuentro estará en el control del mediocampo y la efectividad en las áreas, factores que pesaron en el primer duelo de la serie. Un gol tempranero del Táchira podría cambiar completamente la dinámica de un partido que promete intensidad desde el primer minuto.

El ganador de esta llave de eliminación directa avanzará a la Fase 2 de la Copa Libertadores, donde ya espera el Deportes Tolima. Ambos clubes se juegan el prestigio internacional y una importante inyección económica para el resto de su temporada profesional.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Deportivo Táchira vs. The Strongest?

El partido de vuelta por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 entre Deportivo Táchira y The Strongest se jugará este martes 10 de febrero a las 20:30 en Venezuela y Bolivia, 19:30 en Perú, Colombia y Miami (EE. UU.), 21:30 en Argentina, Chile y Uruguay, y a las 18:30 en México.

¿Qué canales transmitirán el Deportivo Táchira vs. The Strongest?

La transmisión del partido entre Deportivo Táchira y The Strongest por la Copa Libertadores 2026 estará disponible en Sudamérica a través de ESPN y Fox Sports en televisión, mientras que por streaming se podrá ver en exclusiva por Disney+. En Estados Unidos, la señal autorizada es beIN SPORTS (y beIN SPORTS Connect), mientras que en España el encuentro se podrá seguir mediante Movistar+ y LaLiga+. Por su parte, en México y Centroamérica la cobertura también correrá por cuenta de ESPN y la plataforma Disney+. Además, del minuto a minuto en Bolavip Perú.

Deportivo Táchira enfrentará a The Strongest hoy por Copa Libertadores. (Foto: X).

