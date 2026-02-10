Es tendencia:
Deportivo Táchira vs. The Strongest EN VIVO por la Copa Libertadores 2026: vía ESPN, Disney+ y Fútbol Libre

El partido de Copa Libertadores 2026 para hoy es Deportivo Táchira vs. The Strongest. Todos los detalles en vivo, en nuestro minuto a minuto.

1': CORTA CON TODO

The Strongest hoy tuvo la oportunidad de salir a pegar. No quieren que progrese Deportivo Táchira.

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Deportivo Táchira y The Strongest mueven la pelota, para jugar en Copa Libertadores 2026.

¡HAY MINUTO DE SILENCIO!

Como en cada juego CONMEBOL, toma un respiro antes del partido.

¡LOS EQUIPOS ESTÁN EN CANCHA!

Deportivo Táchira vs. The Strongest en instantes tendrán un versus potente por Copa Libertadores.

¡LA HINCHADA DICE PRESENTE!

Este duelo entre Deportivo Táchira y The Strongest nos dará muchas emociones. Los fanáticos ya calientan el ambiente.

¡LOS EQUIPOS TITULARES!

XI Deportivo Táchira: Camargo; Calzadilla, Fratta, Sánchez, Lusnig; Alfonzo, Pérez, Sosa, Villalpando; Pollero, Peñaranda

XI The Strongest: Banegas; Roca, Moya, Chiatti, Saucedo; Welch, Arrascaita; Ventura, Salvatierra, Abrego; Algarañaz

¡TENEMOS ALINEACIONES PARA HOY!

Deportivo Táchira vs. The Strongest saldrán con todo en ambas oncenas.

¡BIENVENIDOS A ESTE PARTIDO!

Esta noche juegan Deportivo Táchira vs. The Strongest. Por un duelo importante de Copa Libertadores 2026.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Deportivo Táchira vs. The Strongest EN VIVO por Copa Libertadores.
© Composición BOLAVIPDeportivo Táchira vs. The Strongest EN VIVO por Copa Libertadores.

El Deportivo Táchira busca una remontada histórica en el “Templo Sagrado” de Pueblo Nuevo tras caer por la mínima en la altura de La Paz. El conjunto venezolano confía en su fortaleza como local para revertir el global y asegurar su permanencia en el certamen continental.

Así llegan The Strongest y Deportivo Táchira

The Strongest llega a San Cristóbal con la misión de defender su ventaja de 2-1 obtenida en el partido de ida. El equipo boliviano apuesta por un esquema ordenado que le permita castigar de contragolpe y cerrar una clasificación que parece estar al alcance de su mano.

La clave del encuentro estará en el control del mediocampo y la efectividad en las áreas, factores que pesaron en el primer duelo de la serie. Un gol tempranero del Táchira podría cambiar completamente la dinámica de un partido que promete intensidad desde el primer minuto.

El ganador de esta llave de eliminación directa avanzará a la Fase 2 de la Copa Libertadores, donde ya espera el Deportes Tolima. Ambos clubes se juegan el prestigio internacional y una importante inyección económica para el resto de su temporada profesional.

Alianza Lima contra las cuerdas: Eduardo Ledesma, DT de 2 de Mayo, lanzó fuerte advertencia

Alianza Lima contra las cuerdas: Eduardo Ledesma, DT de 2 de Mayo, lanzó fuerte advertencia

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Deportivo Táchira vs. The Strongest?

El partido de vuelta por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 entre Deportivo Táchira y The Strongest se jugará este martes 10 de febrero a las 20:30 en Venezuela y Bolivia, 19:30 en Perú, Colombia y Miami (EE. UU.), 21:30 en Argentina, Chile y Uruguay, y a las 18:30 en México.

¿Qué canales transmitirán el Deportivo Táchira vs. The Strongest?

La transmisión del partido entre Deportivo Táchira y The Strongest por la Copa Libertadores 2026 estará disponible en Sudamérica a través de ESPN y Fox Sports en televisión, mientras que por streaming se podrá ver en exclusiva por Disney+. En Estados Unidos, la señal autorizada es beIN SPORTS (y beIN SPORTS Connect), mientras que en España el encuentro se podrá seguir mediante Movistar+ y LaLiga+. Por su parte, en México y Centroamérica la cobertura también correrá por cuenta de ESPN y la plataforma Disney+. Además, del minuto a minuto en Bolavip Perú.

Imagen
Deportivo Táchira enfrentará a The Strongest hoy por Copa Libertadores. (Foto: X).

DATOS CLAVES

  • Deportivo Táchira enfrentará a The Strongest este martes 10 de febrero a las 20:30 horas.
  • El club boliviano The Strongest lidera la serie tras vencer 2-1 en el partido de ida.
  • El ganador de la llave clasificará a la Fase 2 para enfrentar al Deportes Tolima.
manuel alejandro carranza salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
