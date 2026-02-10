Los 4 jugadores de Alianza Lima que valen más que todo el plantel de 2 de Mayo

Se viene un enfrentamiento importante entre Alianza Lima contra el cuadro de 2 de Mayo. Juego que definirá el equipo que terminará clasificando a la fase 2 de la Copa Libertadores. Por ahora los paraguayos tienen la ventaja en el marcador. Pero en Lima se verá quién termina pasando la serie. Eso sí, en cuanto a valor los ‘blanquiazules’ sacan bastante ventaja.

Hablamos que el cuadro de 2 de Mayo tiene un valor de mercado de 4,45 millones de euros según Transfermarkt. Es una cifra bastante baja para un equipo en estos momentos. Si revisamos la comparación con clubes peruanos, tan solo supera a Deportivo Moquegua (3,68 millones) que recién ascendió esta temporada. Luego, todos los clubes nacionales le terminan ganando en la cotización.

Jugador de 2 de Mayo (Foto: 2 de Mayo).

Si hablamos de Alianza Lima, pues lo supera con creces y tan solo 4 de sus jugadores son necesarios para derrotarlos en valor. Estos son Federico Girroti (2 millones), Pedro Aquino (1,2 millones), Renzo Garcés (1 millón) y Luis Ramos (900 mil). Con ellos bastaría para poder sacar una cifra de 5,1 millones de euros, que son más de los 4,45 de los paraguayos con 32 jugadores en el plantel.

Mientras tanto si vemos el plantel completo del equipo de Pablo Guede, nos encontramos con 32 jugadores. Estos si suman sus valores, nos dejan una cotización de 14,53 millones. Un número que triplica a los paraguayos. No obstante, ya quedó demostrado que esto solo es un número y que en la cancha puede pasar cualquier cosa.

Federico Girotti (Foto: Alianza Lima).

Alianza Lima busca darlo vuelta en Matute

Por el momento el cuadro de 2 de Mayo corre con ventaja para lograr acceder a la siguiente fase. Esto gracias a que consiguieron ganar de locales por 1-0, esto les permite tener un importante colchón para poder llegar a Matute con más tranquilidad. Mientras tanto, el cuadro victoriano va a estar buscando abrir el marcador lo más pronto posible para tratar de pasar de forma directa.

Resumen del 2 de Mayo vs. Alianza Lima:

Hay que recordar, que en caso Alianza Lima solo termine ganando por 1 gol de diferencia, entonces todo se terminará definiendo en la tanda de penales. Mientras tanto, si logran ganar por 2 o más tantos, entonces lograrán acceder a la fase 2 sin ningún inconveniente.

El rival que tendrá cualquiera de estos dos cuadros es Sporting Cristal, así que sea cual sea el resultado, el que siga en carrera tendrá que jugar en Lima. Por lo que los ‘celestes’ estarán muy atentos al partido de este miércoles 11 de febrero en el estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’.

Datos Claves