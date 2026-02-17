Tras el empate de Cristal con 2 de Mayo, hinchas atacan a Paolo Guerrero: “Yotún si es un capitán que asume”

El partido de Sporting Cristal por la Copa Libertadores no solo estuvo siendo observado por los hinchas ‘celestes’. En este caso, los aficionados de Alianza Lima también estuvieron pendiente de este partido. Más que nada, para poder ver si realmente el cuadro paraguayo era superior o si tan solo ganaron por suerte. Pues, en este encuentro de ida se respondieron muchas preguntas.

En este caso si algo fue muy familiar fue un penal a favor del equipo peruano. En este caso, con un jugador de menos el cuadro del Rímac’ obtuvo la opción del 1-0. Por cosas del destino justamente Yoshimar Yotún, figura y capitán asumió la responsabilidad y la terminó mandando a guardar. Esto hizo que los ‘blanquiazules’ recuerden a Paolo Guerrero que no quiso asumir el penal ante 2 de Mayo.

Gol de Yoshimar Yotún:

Desde las redes las críticas al ‘Depredador’ no dejaron de aparecer. Más que todo, para recordar que el capitán de Alianza Lima no asumió su responsabilidad en el momento en el que tenía que aparecer. Esto le terminó costando caro al equipo de La Victoria. Pues no lograron sacar la ventaja que se necesitaba para superar la eliminatoria y terminaron siendo derrotados por un equipo debutante.

Hinchas reclaman a Paolo Guerrero (Foto: X).

Si recordamos, en este partido disputado en Lima en el Estadio Alejandro Villanueva. Paolo Guerrero le cede el balón a Eryc Castillo, quien no pateó con la potencia necesaria terminó por errar ante el portero Martínez que adivinó el lugar y lo terminó atajando sin problemas.

Pablo Guede no se salva de la crítica

Por otra parte, los hinchas de Alianza Lima también dejaron en claro su posición en contra del entrenador argentino Pablo Guede. Quien no se salvó de las críticas por parte de la afición. Muchos lo ven como el gran culpable de la eliminación del equipo victoriano. Pues no supo replantear y menos aun tener un equipo titular para afrontar el partido.

En este caso, algunos lo comparan con Paulo Autuori que si pudo cambiar la historia a pesar de tener 1 jugador menos. Esto es algo que le ha permitido llegar al choque de Lima con la posibilidad de llegar a ganar la llave, pues el partido se mantiene en paridad de forma momentánea.

Hinchas recuerdan a Pablo Guede (Foto: X).

